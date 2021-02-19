Tüketicinin parası amaç dışı kullanılmayacak

Faizsiz konut ve taşıt edindiren şirketlere asgari 100 milyon lira sermaye şartı getiren ve BDDK denetimine alan yasa teklifi, TBMM Sanayi Ticaret Komisyonu’nda önceki gün kabul edildi. Yasa teklifinin Sanayi Komisyonu’ndaki görüşmelerinde bilgi veren Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül, sektörde yasal düzenleme ihtiyacı doğduğunu belirterek, geçmişte bankacılık sektöründe yaşanan olumsuzlukların benzerinin yaşanmaması için bu şirketlerin belirlenen kurallar çerçevesinde bankalar gibi BDDK’nın gözetimine gireceğini belirtti. Sermaye şartı getirildiğini, sektöre girme şartlarının belirlendiğini anlatan Gül, “Aynı bankalar gibi sektöre giriş ve çıkış noktasında bir problem olursa, o problemin düzeltilmesi sağlanacak, düzeltme mümkün değilse, kötü çalışan ya da suça kayan mekanizmalarda da bir anlamda savcılığa intikal ettirecek bir denetim, gözetim faaliyeti yürütülecek. Burada toplanan paraların o amaç doğrultusunda toplanması ve o amaca yönelik olarak da harcanmasına yönelik bir anlayışla doğdu” dedi.

TESPİTLER YAPILACAK

Gül, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra geçiş sürecinin önemli olduğunu belirterek, “Bu süre içerisinde bunu kötü niyetli şekilde kullanan yahut da hesabını kitabını bilmeden, reklamda veya farklı alanlarda bu paraları kullananlar varsa, onların tespiti önem arz ediyor. Burada, MASAK’la veya diğer kuruluşlarla da çok yakın temas hâlindeyiz” diye konuştu.

‘100’E YAKIN FİRMA VAR’

BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben de yasa teklifi çalışmalarına başladıklarında 12 firma varken çalışma tamamlandığında sayının 29’a yükseldiğini belirtti. Akben, firma sayısının Anadolu’nun çeşitli illerine yayılarak arttığını dile getirerek, Ticaret Bakanlığı kayıtlarında 45 şirket görünmekle birlikte, emlakçı ya da başka sıfatlarla yaklaşık 100’e yakın firmanın olduğunu söyledi.