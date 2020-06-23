Tüketici güven endeksi 62.6’ya çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı. TÜİK ve Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, haziranda bir önceki aya göre yüzde 5.2 arttı. Mayıs ayında 59.5 olan endeks değeri haziranda 62.6’ya yükseldi. Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi endeksi mayıs ayında 81.8’iken haziran ayında yüzde 4.5 oranında artarak 85.5 oldu. Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 0.8 artarak 79.9 oldu. İşsiz sayısı beklentisi endeksi bu ay, geçen aya göre yüzde 12.2 artarak 62.1 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi de yüzde 6.5 artışla 23.1 oldu. Gelecek 12 aylık dönemde konut satın alma veya inşaa ettirme ihtimali yüzde 48.7 oranında artış gösterdi. Konut tamiratına para harcama ihtimali ise yüzde 26.6 oranında arttı. Yine gelecek 12 aylık dönemde otomobil satın alma ihtimali de yüzde 24 oranında artış gösterdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Bu artışı, daha güçlü ve kalıcı hale getirecek politikalarla yılın son 2 çeyreğinde ekonomik canlanmaya hız kazandıracağız” ifadelerini kullandı.