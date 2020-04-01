TÜBİTAK memur alımı yapıyor! TÜBİTAK personel alımı ile 36 kişi istihdam edilecek
TÜBİTAK personel alımı ile bünyesine 36 personel alımı yapacak. Mühendislik ve ilanda belirtilen bölümlerinden mezun olan vatandaşların gerçekleştireceği TÜBİTAK memur alımı başvurusu genel olarak uzman yardımcısı kadrosunda yapılacak. Peki, TÜBİTAK memur alımı başvurusu nasıl yapılabilecek? İşte, pek çok vatandaşın merakla araştırdığı TÜBİTAK personel alımı hakkında detaylı bilgiler
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı ile Araştırma Destek Programları Başkanlığında (ARDEB) görevlendirilmek üzere 36 personel alımı yapılacak.
TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı bünyesinde Kocaeli'de görev yapmak üzere 4 personelin istihdamı sağlanacak.
ARDEB bünyesinde Ankara'da görev yapmak üzere ise çeşitli meslek gruplarından 32 personel alınacak.
Alımlar için başvurular 22 Nisan'a kadar yapılacak.
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak.
İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.
|HİZMET GRUBU
|BÖLÜMÜ
|İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI
PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI
|Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği
veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|3
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş
olmak.
|1
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel
Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman
Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Maden Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
|1
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Çevre Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,
Su Ürünleri Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
|2
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Eczacılık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoenformatik ve Genetik, Biyomühendislik, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|3
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Orman Fakültesi, Ziraat Fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Yapılar
ve Sulama, Tarım Makineleri, Tarım Teknolojisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|2
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel
Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
İktisat, Ekonomi veya Ekonomi ve Finans bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman
Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel
Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri İstatistik bölümünü bitirmiş olmak.
|1
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman
Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini
bitirmiş olmak.
|1
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman
Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|ANKARA
|Bilimsel Programlar Uzman
Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı
|Lisans Bölümleri
Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|ANKARA
|Uzman Yardımcısı / Uzman
|Lisans Bölümleri
Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İktisat, Ekonomi veya Ekonomi ve Finans bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|3
|ANKARA
|Uzman Yardımcısı / Uzman
|Lisans Bölümleri
Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri veya Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|4
|ANKARA
|Uzman Yardımcısı / Uzman
|Lisans Bölümleri
Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı, Grafik Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar veya İletişim ve Tasarım
bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
|1
|ANKARA
|HİZMET GRUBU
|BÖLÜMÜ
|İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL
SAYISI
PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI
|Uzman Yardımcısı / Uzman
|Lisans Bölümleri
Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi veya Sosyal ve Siyasal Bilimler
|2
|KOCAELİ
|Uzman Yardımcısı / Uzman
|Lisans Bölümleri
Matematik, İstatistik, İşletme Mühendisliği, Ekonometri, Finansal Ekonometri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Uluslararası İlişkiler veya İşletme Enformatiği
|1
|KOCAELİ
|Uzman Yardımcısı / Uzman
|Lisans Bölümleri
İstatistik, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği
|1
|KOCAELİ
Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
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