TÜBİTAK memur alımı yapıyor! TÜBİTAK personel alımı ile 36 kişi istihdam edilecek

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı ile Araştırma Destek Programları Başkanlığında (ARDEB) görevlendirilmek üzere 36 personel alımı yapılacak.



TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, BİLGEM'e bağlı Kurumsal Kaynak Yönetimi Başkan Yardımcılığı bünyesinde Kocaeli'de görev yapmak üzere 4 personelin istihdamı sağlanacak.



ARDEB bünyesinde Ankara'da görev yapmak üzere ise çeşitli meslek gruplarından 32 personel alınacak.



Alımlar için başvurular 22 Nisan'a kadar yapılacak.



Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yayımlanacak.



İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr) üzerinden yapılabilecek.

HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL

SAYISI PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI

ŞEHİR Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Bilgisayar Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar ve Enformatik Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği

veya Yazılım Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği veya Kontrol Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 3 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Kimya, Kimya Mühendisliği, Kimya ve Süreç Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği veya Metalürji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş

olmak. 1 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Uçak ve Uzay Mühendisliği, Uzay Mühendisliği veya Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel

Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği veya Otomotiv Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman

Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Maden Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak. 1 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Çevre Mühendisliği, Meteoroloji Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği,

Su Ürünleri Mühendisliği, Harita Mühendisliği veya Geomatik Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak. 2 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Eczacılık Fakültesi, Biyomedikal Mühendisliği, Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyoenformatik ve Genetik, Biyomühendislik, Biyomühendislik ve Genetik, Biyoteknoloji, Biyoteknoloji ve Moleküler Biyoloji, Moleküler Biyoloji veya Moleküler Biyoloji ve Genetik

bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 3 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Orman Fakültesi, Ziraat Fakültelerinin Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Tarımsal Yapılar

ve Sulama, Tarım Makineleri, Tarım Teknolojisi, Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği veya Biyosistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 2 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel

Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

İktisat, Ekonomi veya Ekonomi ve Finans bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman

Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Endüstri Mühendisliği veya Endüstri ve Sistem Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel

Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri İstatistik bölümünü bitirmiş olmak. 1 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman

Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Fizik veya Fizik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Metalürji Mühendisliği, Kimya, Kimya ve Süreç Mühendisliği veya Kimya Mühendisliği bölümlerinden birini

bitirmiş olmak. 1 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman

Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 ANKARA Bilimsel Programlar Uzman

Yardımcısı / Bilimsel Programlar Uzmanı Lisans Bölümleri

Makine Mühendisliği, Otomotiv Mühendisliği veya Mekatronik Mühendisliği, bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 ANKARA Uzman Yardımcısı / Uzman Lisans Bölümleri

Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, İktisat, Ekonomi veya Ekonomi ve Finans bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 3 ANKARA Uzman Yardımcısı / Uzman Lisans Bölümleri

Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Aktüerya, Aktüerya Bilimleri veya Ekonometri bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 4 ANKARA Uzman Yardımcısı / Uzman Lisans Bölümleri

Grafik Tasarım, Grafik Tasarımı, Grafik, Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarımı, Grafik Sanatları, Görsel İletişim Tasarımı, Görsel Sanatlar veya İletişim ve Tasarım

bölümlerinden birini bitirmiş olmak. 1 ANKARA

HİZMET GRUBU BÖLÜMÜ İSTİHDAM EDİLECEK PERSONEL

SAYISI PERSONELİN GÖREV YAPACAĞI

ŞEHİR Uzman Yardımcısı / Uzman Lisans Bölümleri

Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Çalışmaları, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Küresel ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Siyasal Bilimler ve Uluslararası İlişkiler, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi veya Sosyal ve Siyasal Bilimler 2 KOCAELİ Uzman Yardımcısı / Uzman Lisans Bölümleri

Matematik, İstatistik, İşletme Mühendisliği, Ekonometri, Finansal Ekonometri, İktisat, Ekonomi, Ekonomi ve Finans, Endüstri Mühendisliği, İşletme, Uluslararası İlişkiler veya İşletme Enformatiği 1 KOCAELİ Uzman Yardımcısı / Uzman Lisans Bölümleri

İstatistik, Ekonometri, Finansal Ekonometri, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği 1 KOCAELİ

Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.