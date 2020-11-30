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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 30.11.2020 - 10:03 | Son Güncelleme:

TÜBİTAK 11 personel alacak

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TÜBİTAK 11 personel alacak
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanlığı, çeşitli birimlerinde görevlendirmek üzere 11 personel istihdam edecek.

TÜBİTAK'ın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, kurumun Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine (BİLGEM) 9 Ar-Ge personeli, Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsüne (SAGE) de bir uzman yardımcısı ve bir usta alınacak.

Ar-Ge personelleri Konya'da, usta ve uzman yardımcısı da Ankara'da görev yapacak. Personel alımına ilişkin gerekli koşullar ve süreçler TÜBİTAK'ın yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarından da öğrenilebilecek.

Başvurular ise "https://kariyer.sage.tubitak.gov.tr" internet adresinden 21 Aralık'a kadar yapılabilecek. 

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