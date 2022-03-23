TSB’den ödüllü makale yarışması

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Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sektörün gelişimine katkı sağlayacak bir platform olarak sigorta ve bireysel emeklilik sistemine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası kapsamında “Gelecek Sigorta ile Şekilleniyor” başlığıyla bir ‘akademik makale’ yarışması düzenliyor. Yarışmaya, üniversitelerin lisans ve/veya ön lisans bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrenciler ile sigorta sektöründe en fazla iki yıllık deneyime sahip yeni mezun çalışanlar ve kariyerinin başındaki genç profesyoneller katılabilecek. Genç dimağların sektörün gelişimine katkı sağlamasının amaçlandığı yarışmada, yenilikçi fikirlerle sektöre ilişkin farkındalığın artırılması ve sigortacılığın gençler arasında cazip bir meslek hâline getirilmesi hedefleniyor. Bu yıl 11.’si kutlanacak Sigorta Haftası’nın temel amacı sigortanın ve bireysel emekliliğin toplumda ve ekonomide oynadığı stratejik role dikkat çekmek ve toplumdaki sigortalılık oranını yükseltmeye katkı sağlamak. Bu kapsamda, düzenlenen yarışma da bu amaca hizmet için gençleri aktif rol almaya davet ediyor.



Yarışma ile katılımcılar, ödüllerin yanı sıra, önerilerinin uygulamaya geçirilmesi imkânı da bulabilecekler. Yarışmacılar, sigorta ve emeklilik sisteminin gündeminde üst sıraları işgal eden dokuz farklı başlığa uygun en az bir, en fazla üç makale gönderebilecekler. Bireysel ya da grup olarak katılımın mümkün olduğu yarışma için görüşlerin akademik makale formatında hazırlanarak iletilmesi bekleniyor.

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Sigorta sektörünün yalnızca riskleri değil, küresel sigorta ve emeklilik sektörlerindeki gelişmeleri de yakından takip ettiğini belirten TSB Genel Sekreteri Özgür Obalı, yarışma için seçilen konu başlıklarının da bu doğrultuda belirlendiğinin altını çizdi. Obalı şöyle konuştu: “Geleceğimizi şekillendirecek gençlerimizle omuz omuza olmalıyız. TSB’nin tecrübesi ve gençlerin yenilikçi fikirleriyle hem sigorta sektörünün hem de ülkemizin yarınlarının aydınlanacağına inanıyoruz. Ülkemizin geleceği için sigorta, sektörümüzün geleceği için ise gençlerimizin katkıları çok önemli. Bu yarışma aracılığıyla gençlerden gelecek yenilikçi fikirleri heyecanla bekliyoruz.”Yarışmaya gönderilecek eserler, sektörden deneyimli isimler ve akademisyenlerden oluşan jüri tarafından değerlendirecek. Konu başlıkları arasında iklim değişikliğinden, olası Marmara depremine, sağlık sigortalarının sosyal güvenliği tamamlayıcı rolünden yapay zekâ ve makine öğrenmesine, uzun yaşam beklentisinin sigorta ve emeklilik sistemlerine etkisine ve metaverse’e uzanan güncel temalar yer alıyor.Son başvuru tarihi 9 Mayıs 2022 olan yarışmanın sonuçları Sigorta Haftası’nda açıklanacak. Kazananlara ödülleri 23 Mayıs 2022’de Swissôtel The Bosphorus’ta düzenlenen Sigorta Zirvesi’nde takdim edilecek.

Yarışmaya katılım için https://www.tsb.org.tr/tr/announcement/sigortacilik-makale-yarismasi linkinden başvuru yapılabiliyor.