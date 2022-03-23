TSB’den ödüllü makale yarışması

Türkiye Sigorta Birliği (TSB), sektörün gelişimine katkı sağlayacak bir platform olarak sigorta ve bireysel emeklilik sistemine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla her yıl Mayıs ayının son haftasında kutlanan Sigorta Haftası kapsamında “Gelecek Sigorta ile Şekilleniyor” başlığıyla bir ‘akademik makale’ yarışması düzenliyor. Yarışmaya, üniversitelerin lisans ve/veya ön lisans bölümlerinde öğrenim gören tüm öğrenciler ile sigorta sektöründe en fazla iki yıllık deneyime sahip yeni mezun çalışanlar ve kariyerinin başındaki genç profesyoneller katılabilecek. Genç dimağların sektörün gelişimine katkı sağlamasının amaçlandığı yarışmada, yenilikçi fikirlerle sektöre ilişkin farkındalığın artırılması ve sigortacılığın gençler arasında cazip bir meslek hâline getirilmesi hedefleniyor. Bu yıl 11.’si kutlanacak Sigorta Haftası’nın temel amacı sigortanın ve bireysel emekliliğin toplumda ve ekonomide oynadığı stratejik role dikkat çekmek ve toplumdaki sigortalılık oranını yükseltmeye katkı sağlamak. Bu kapsamda, düzenlenen yarışma da bu amaca hizmet için gençleri aktif rol almaya davet ediyor.
Yarışma ile katılımcılar, ödüllerin yanı sıra, önerilerinin uygulamaya geçirilmesi imkânı da bulabilecekler. Yarışmacılar, sigorta ve emeklilik sisteminin gündeminde üst sıraları işgal eden dokuz farklı başlığa uygun en az bir, en fazla üç makale gönderebilecekler. Bireysel ya da grup olarak katılımın mümkün olduğu yarışma için görüşlerin akademik makale formatında hazırlanarak iletilmesi bekleniyor.
Yarışmaya katılım için https://www.tsb.org.tr/tr/announcement/sigortacilik-makale-yarismasi linkinden başvuru yapılabiliyor.