Trendyol’a ‘10 milyar dolarlık dev ünvanı’

E-TİCARET platformlarından Trendyol, 1.5 milyar dolarlık yeni yatırım turuyla değerlemesini 16.5 milyar dolara çıkardı. Böylece Trendyol, değeri 10 milyar doları geçen şirketler için kullanılan ‘decacorn’ tanımına sahip ilk Türk teknoloji şirketi oldu. Amerika’nın önde gelen yatırım fonlarından General Atlantic ve dünyanın en büyük teknoloji şirketlerine yatırım yapan Japonya merkezli SoftBank Vision Fund 2 liderliğinde gerçekleşen yeni yatırım turuna Berlin merkezli Princeville Capital, ADQ (BAE) ve Katar Yatırım Otoritesi (QIA) de katıldı. Trendyol’un mevcut yatırımcısı Alibaba da bu sene başında şirkete 350 milyon dolar ek yatırım yapmıştı. SoftBank Investment Advisers, ADQ ve Princeville Capital bu yatırım turuyla beraber Türkiye’deki ilk yatırımlarını gerçekleştirdiler. Yeni yatırım turuyla birlikte, Trendyol’un hissedarlık yapısında Asya, Avrupa, Amerika, Orta Doğu ve Türkiye’den önemli yatırımcılar yer almış oldu. Trendyol, şirketin kurucuları ve Türkiye’deki üst düzey kadrosu tarafından yönetilmeye devam ediyor.



İVME KAZANDIRACAK

Trendyol kurucusu Demet Mutlu konuyla ilgili açıklamasında şunları söyledi: “Ülkemize son dönemdeki en yüksek uluslararası yatırımı getirmiş olmak bizim için bir gurur kaynağı. Ayrıca Trendyol’un Türkiye’den çıkan ilk ‘decacorn’ olması da sektörümüzün uluslararası arenadaki konumunu güçlendirecek. Bu yatırım Türkiye’nin dijital ekosistemine uluslararası ilgiyi arttıracak ve sektörümüzün gelişmesine ciddi ivme kazandıracak.” Türkiye’de milyonlarca kişilik istihdamı desteklediklerini vurgulayan Mutlu, “Satıcılarımızın platformumuz üzerinden yürüttükleri operasyonları için yüzbinlerce kişi çalışırken, kargo dağıtımı, paketleme, müşteri hizmetleri gibi farklı sektörlerde de yüzbinlerce kişiye iş olanağı sağlıyoruz. Böylece doğrudan ve dolaylı, ekonomimize toplam 1.1 milyon kişilik istihdam katkısı yapıyoruz. 2023’te bu rakamı 2.4 milyon kişiye çıkarmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

BÜYÜME POTANSİYELİ

Trendyol Yönetim Kurulu Başkanı Evren Üçok ise “Genç nüfusu, dünya standartlarındaki insan kaynağı ve EMEA (Avrupa, Orta Doğu ve Afrika) Bölgesi’ndeki stratejik konumu ile ülkemizin yüksek bir büyüme potansiyeli var. EMEA’nın e-ticaretteki lider oyuncusu olmak için, Türkiye’deki güçlü ekibimizden, teknoloji ve e-ticaretteki uzmanlığımızdan, ülkemizin ve iş ortaklarımızın kaliteli üretim kapasitesinden, pazarlama becerilerinden ve lojistik alanındaki deneyimlerinden güç alacağız” açıklamasında bulundu. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin de, “Aldığımız yeni yatırımı değer yaratacak teknolojiler geliştirmek, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak lojistik ve teknolojik altyapı yatırımları yapmak, esnaf ve KOBİ’lerimizi dijitalleştirmek, Türk ürünlerinin e-ihracatını ve ülkemize döviz girişini artırmak için kullanacağız“ diye konuştu.

‘HEYECAN DUYUYORUZ’

GENERAL Atlantic EMEA Bölgesi Genel Müdürü ve Tüketici Birimi Başkanı Melis Kahya Akar, “Trendyol’un bölgesel ve küresel e-ticaret arenasında devam eden büyümesini hızlandıracağı yönünde büyük bir potansiyel görüyoruz” diye konuştu. SoftBank Investment Advisers Yönetici Ortağı Anthony Doeh ise, “EMEA’nın yükselen dijital liderlerinden biri olan Trendyol’un bu yolculuğunu desteklemeyi heyecanla bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Princeville Capital Yönetici Ortağı Emmanuel DeSousa da: “EMEA bölgesi başta olmak üzere, dünyadaki önde gelen e-ticaret şirketlerinin yatırımcısı olarak, şirketin vizyonunu Türkiye ve EMEA bölgesinde hayata geçirmek için yetkin Trendyol ekibiyle işbirliği yapmaktan heyecan duyuyoruz” açıklamasını yaptı.

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