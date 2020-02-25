Tren garı projesine ödül

Akademisyen, teorisyen, mimarlık yazarları, uluslararası çeşitli kurumlarda görev yapan mimarlar tarafından oluşan topluluk her sene proje, yapı ve öğrenci dallarında hazırlanan 10’ar esere ödül veriyor.

2018’de tasarlanan Eskişehir yüksek hızlı tren garı projesi tasarımcılarından Yüksek Mimar Orhan Uludağ, “Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın Etüt Projesi Daire Başkanlığı Eskişehir yüksek hızlı tren garı için bir proje ihalesi açtı. İhaleyi kazandıktan sonra Prof. Dr. Mimar Zeynep Uludağ ile projenin 2014’te tasarıma başladık. Projeyi 2018’de bitirip TCCD’ye teslim ettik. Projemizde tarihi tren garından esinlendik. Mevcut tren yolu Eskişehir’i ikiye bölüyordu. Biz şehrin her iki yakasını bir araya getiren ve kent sakinlerinin aynı zamanda gündelik buluşma noktası olacak bir proje tasarladık. Yaptığımız projenin mimari olarak önemli olduğunu düşündüğümüzden bu yarışmaya başvurduk. Projemiz jüri tarafından yapılan oylama sonucunda 2020 yılı proje dalında ödüle layık görülen 10 eserden biri oldu” dedi.