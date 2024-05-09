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Trafik sigortasında artış oranı belli oldu

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#Trafik Sigortası#Prim#Artış
Trafik sigortasında artış oranı belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2024 14:43

Trafik sigortasında Haziran ayı azami prim artış oranı yüzde 3,25 oldu.

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Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), zorunlu trafik sigortasında Haziran ayında uygulanacak azami prim artışını yüzde 3,25 olarak belirledi.

SEDDK, "2023/31 Sayılı Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Primlerine İlişkin Genelgede Değişiklik Yapılmasına Dair Genelge" yayımlandı.

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Genelgede, 14/07/2007 tarih 26582 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında tarife uygulama esasları hakkında yönetmeliğin geçici 11. maddesinin 2. fıkrası uyarınca 2024 yılı mayıs ayında araç grubu ve kullanım türüne göre uygulanan azami primlerin, 2024 yılı Haziran ayı için yüzde 3,25 artırılarak uygulanacağı belirtildi.

Trafik sigortasında artış oranı belli oldu

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#Trafik Sigortası#Prim#Artış

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