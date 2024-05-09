İstanbullular dikkat! 737 taksi dönüştü... Plaka sahiplerine 1 ay süre

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8+1 olarak tabir edilen taksilerden 4+1'e dönmek isteyenler için kuralar çekildi. Bundan sonraki süreçte kurada çıkan plaka sahipleri 10 Haziran 2024 tarihine kadar 4+1 araç alıp plakalarını takmaları gerekecek. Aksi takdirde kura haklarını kaybedebilirler.

1039 ADETTEN 737 ADETİ BELİRLENDİ

7 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen kura neticesinde 1039 adet 8+1'den 4+1'e dönmek isteyen araç sahiplerinden 737'si hak sahibi oldu.

PLAKA TAKILACAK ARAÇLAR BELİRLENDİ

Ticari taksiye girecek olan araçlarda yüzde 51 yerlilik oranı ve C segment olması şartı aranıyor. Bu şartları da Fiat Egea ve Toyota Corolla Sedan karşılıyor. Fiat Egea'da manuel vites bulunurken Toyota Corolla'ların sıfır üretimlerinde tamamı otomatik vites olarak üretiliyor.

0-2 yaşındaki ikinci el araçlar da ticari taksiye girebiliyor. Ancak bu araçların tramer kayıtlarının 50 bin liradan fazla olmaması gerekiyor. Ayrıca yine yerlilik oranı ve C segment olması gerekiyor. Satışta olan sınırlı sayıdaki 2022 model Toyota Corolla Vision paket araçların ikinci ellerinde manuel vites bulunabiliyor.

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2022 model araçlar 2 yaşında olsa da tescil tarihi itibarıyla ruhsatlandırma yapıldığı için model yılı değil tescil tarihine dikkat edilerek 2 yaşın hesaplanması gerekiyor. Örnek vermek gerekirse 10/05/2022 tarihinde trafiğe çıkan araca ticari plaka takılabilirken 08/05/2022 tarihinde trafiğe çıkan araca ticari plaka takılamıyor. Taksi plakası takılacak aracın trafiğe çıkış tarihi güncel tarihten daha ileri olması işlemlerin uzun sürmesi riski adına daha avantajlı olabilir.

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MİLYONLARCA LİRALIK YATIRIM "TAKSİ ÇIKMASI" HALİNE DÖNÜŞECEK

8+1 plaka sahipleri eğer araçlarına plaka taktıysa ve 4+1'e dönüşüm kurasında hak sahibi olduysa 8+1 aracını satıp 4+1 araç alması gerekecek. Sarıya boyandığı ve taksi çıkması olduğu için büyük değer kaybı yaşayan 8+1 araçları satmak da zor olacak. Ayrıca yeni alacakları 4+1 araçları da sarıya boyadıkları anda fiyatları yüzde 60-70 oranında düşmüş oluyor. Böylece taksiye giren araçlar nedeniyle milyonlarca liralık kayıplar yaşanıyor.

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TUHİM AÇIKLAMA YAPTI

TUHİM'in yaptığı açıklama şöyle:

8+1 koltuk kapasitesinden 4+1 koltuk kapasiteli taksiye dönüştürülecek araçlarla ilgili noter huzurunda yapılan kura çekimi 7 Mayıs 2024 tarihinde tamamlanmıştır. Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimi ile 1039 adet hak sahibinden 4+1 taksiye geçecek 737 adet plaka belirlenmiştir.

NOT: Çekiliş sonrası 4+1 koltuk kapasiteli taksiye dönüşmeye hak kazananların 10.06.2024 tarihine kadar Toplu Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürlüğü Avrupa Yakası Ruhsat Birimine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

İŞTE KURADA ÇIKAN DÖNÜŞÜME HAK KAZANAN PLAKALAR

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