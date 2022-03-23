Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı açıklandı

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Şubat ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Buna göre, Şubat ayında 66 bin 567 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 51,7'sini otomobil, yüzde 21,7'sini motosiklet, yüzde 15,7'sini kamyonet, yüzde 5,9'unu traktör, yüzde 3,6'sını kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 12,2 azaldı. Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 51,7 ve traktörde yüzde 16,1 artarken minibüste yüzde 38,4, kamyonette yüzde 36,4, kamyonda yüzde 29,9, otomobilde yüzde 17,7, otobüste yüzde 12,8 ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 5,7 azaldı.

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TRAFİĞE KAYDI YAPILAN TAŞIT SAYISI GEÇEN YILIN AYNI AYINA GÖRE YÜZDE 12,3 AZALDI

Şubat ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı minibüste yüzde 43,1, motosiklette yüzde 15,6 ve kamyonda yüzde 5,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 32,0, traktörde yüzde 31,2, otomobilde yüzde 19,4 ve kamyonette yüzde 11,7 azaldı. Otobüste ise değişim olmadı.

TRAFİĞE KAYITLI TOPLAM TAŞIT SAYISI ŞUBAT AYI SONU İTİBARIYLA 25 MİLYON 385 BİN 84 OLDU

Şubat ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,9'unu motosiklet, yüzde 8,0'ını traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

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ŞUBAT AYINDA 571 BİN 505 ADET TAŞITIN DEVRİ YAPILDI

Şubat ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 65,1'ini otomobil, yüzde 17,5'ini kamyonet, yüzde 7,4'ünü motosiklet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,7'sini kamyon, yüzde 2,3'ünü minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

ŞUBAT AYINDA 34 BİN 421 ADET OTOMOBİLİN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Şubat ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 13,8'i Hyundai, yüzde 11,7'si Renault, yüzde 10,0'ı Fiat, yüzde 9,5'i Toyota, yüzde 8,4'ü Dacia, yüzde 5,0'ı Peugeot, yüzde 4,6'sı Skoda, yüzde 4,5'i Honda, yüzde 4,4'ü BMW, yüzde 4,2'si Citroen, yüzde 4,0'ı Volkswagen, yüzde 3,8'i Opel, yüzde 2,9'u Audi, yüzde 2,5'i Mercedes-Benz, yüzde 2,1'i Ford, yüzde 1,7'si Volvo, yüzde 1,5'i Kia, yüzde 1,4'ü Seat, yüzde 0,8'i Nissan, yüzde 0,5'i Jeep ve yüzde 2,7'si diğer markalardan oluştu.

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OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE 142 BİN 396 ADET TAŞITIN TRAFİĞE KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 26,3 azalarak 142 bin 396 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,9 azalarak 6 bin 217 adet oldu. Böylece Ocak-Şubat döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 136 bin 179 adet artış gerçekleşti.

OCAK-ŞUBAT DÖNEMİNDE EN FAZLA 1300 VE ALTI SİLİNDİR HACİMLİ OTOMOBİL KAYDI YAPILDI

Ocak-Şubat döneminde trafiğe kaydı yapılan 76 bin 260 adet otomobilin yüzde 32,6'sı 1300 ve altı, yüzde 27,0'ı 1301-1400, yüzde 25,8'i 1401-1500, yüzde 6,5'i 1501-1600, yüzde 6,5'i 1601-2000, yüzde 0,7'si 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip oldu.