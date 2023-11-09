TPAO'dan Karadeniz'de petrol hamlesi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü'ne Karadeniz'de belirli alanlar için 4 petrol arama ruhsatı verdi.

MAPEG'in konu ile ilgili ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre TPAO'ya Karadeniz'de ikili sınırlandırma anlaşmalarıyla belirlenen deniz yetki alanlarının içerisinde Münhasır Ekonomik Bölge/Kıta Sahanlığında, AR/TPO/KD/C23, D22, D23 paftalarda 326 bin 253 hektar alanda, AR/TPO/KD/D20, D21 paftada 48 bin 333 hektar alanda, AR/TPO/KD/E20, E21, F21 paftada 262 bin 762 hektar alanda, AR/TPO/KD/E22, E23, F22, F23 paftada 556 bin 162 hektar alanda olmak üzere, 8 yıl süreyle 4 petrol arama ruhsatı verildi.

Bir başka kararla, ABE Petrol Doğalgaz Enerji Maden AŞ’nin AR/ABE/K/N48-c1, c4 pafta no’lu petrol arama ruhsatındaki %100 hissesinin Devlet’e hiçbir mükellefiyet tahmil etmemesi şartıyla Türkiye Petrolleri AO Genel Müdürlüğü’ne devredilmesine karar verildi.