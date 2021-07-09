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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.07.2021 - 13:05 | Son Güncelleme:

TPAO'dan Akdeniz'de petrol arama başvurusu

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TPAO'dan Akdeniz'de petrol arama başvurusu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de 3 ayrı noktada petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip olduğu alanlar için petrol arama ruhsat sahası başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO, Akdeniz'de Türk kara suları içinde sahip bulunduğu, pafta numaraları belirlenmiş 3 adet petrol sahası için başvuru yaptı.

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