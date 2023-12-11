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TPAO duyurdu! İşte Gabar'dan çıkan petrol miktarı

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#Gabar#Petrol#Üretim
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2023 15:25

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Gabar'dan günde 30 bin varil petrolün çıktığını duyurdu.

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Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Gabar'da günlük petrol üretiminin 30 bin varile ulaştığını bildirdi.

TPAO'nun "X" hesabından yapılan açıklamada, "Gabar'da rekor üretim. Günlük 30 bin varil petrol. Şırnak Gabar Dağı bölgesinde, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açtığımız toplamda 23 kuyuda günlük 30 bin varil petrol üretime ulaştık" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, 2023 yılı sonu hedefinin günlük 35 bin varil, 2024 yılı sonu hedefinin 100 bin varil olduğu belirtildi.

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#Gabar#Petrol#Üretim

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