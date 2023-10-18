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TOKİ konuttan sonra arsalarını da ihaleyle satıyor

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#TOKİ#Arsa#İhale
TOKİ konuttan sonra arsalarını da ihaleyle satıyor
Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2023 09:30

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, 42 ilde bulunan 462 arsayı konut, ticaret, sanayi, turizm tesisi, özel sağlık tesisi ve plansız nitelikteki arsaları satışa çıkarıyor. Satış ihale yöntemiyle gerçekleşecek.

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TOKİ 42 ildeki 462 arsayı 1-2 Kasım 2023 tarihinde açık artırma yöntemiyle satacak. Konut, ticaret, sanayi, turizm tesis, özel sağlık tesis ve plansız niteliğindeki arsalara, peşin veya yüzde 35 peşinat, 48 ay vadeyle sahip olunabilecek.

DEMRE'DE ARSA KİRALANACAK

İhaleler dışında Antalya Demre’de de bir arsa kiralanacak.

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1-2 KASIM'DA İHALEYE ÇIKACAKLAR

Açık artırma, 1-2 Kasım 2023 tarihinde olacak. Muhammen bedeli 15.861.229.931-TL olan yaklaşık 3.883.551 m2 büyüklüğündeki; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, Hatay, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova’da bulunan 462 arsa, açık artırmayla satılacak.

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Açık artırma, 1 Kasım 2023 Çarşamba ve 2 Kasım 2023 Perşembe günü saat 10.30’da yapılacak.
Müzayede TOKİ’nin İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Bilkent Otel ve Konferansa Salonu’nda gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek.

ÇOK UYGUN ÖDEME KOŞULLARI

Alıcılar, konut, ticaret, sanayi ve turizm tesis alanı niteliğindeki arsalara yüzde 35 peşinat 48 ay vade ile sahip olabilecek.

Satışa sunulan arsalar arasında Ankara’da konut, ticaret, sağlık tesis alanı, Diyarbakır’da konut ve ticaret, İzmir’de gemi söküm alanı, sanayi tesisi, İstanbul’da konut ve lojistik tesis alanı bulunuyor.

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#TOKİ#Arsa#İhale

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