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TOGG’un solladığı elektrikli aracın sürücüsü: Aracımı satıp sıraya yazılırım

#TOGG#Elektrikli Otomobil#Test
TOGG’un solladığı elektrikli aracın sürücüsü: Aracımı satıp sıraya yazılırım

Türkiye’nin otomobili TOGG’un satışa çıkacak ilk versiyonu olan C-SUV yol testinde görüntülendi. Başka bir elektrikli araç kullanıcısı tarafından çekilen video dün sosyal medyada viral oldu.

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Videoda kamuflajlı şekilde görüntülenen TOGG C-SUV’un 190 km/s’nin üzerindeki hızlara çok kısa sürede ulaşabilmesi dikkatleri çekti. İşin ilginç yanı videoyu çeken kişinin de TOGG C-SUV’la aynı segmentte yer alan performanslı bir elektrikli otomobil kullanmasıydı. Videonun sahibi Savaş Keşcioğlu’na Hürriyet ulaştı. Üç senedir 400 HP gücünde 700 Nm torka sahip Jaguar I-PACE kullandığını belirten Keşcioğlu o anları şöyle anlattı:

“İstanbul yönünde Osmangazi Köprüsü’ne doğru seyrederken saat 23.45-23.50 gibi TOGG’u gördük. O anda 90 km/s sabit hızla gidiyorduk. TOGG’da iki kişi vardı, biz de iki kişiydik. Gördükten sonra heyecanla hızlanarak TOGG’u yakalamaya ve videosunu çekmeye başladık.

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TOGG’un solladığı elektrikli aracın sürücüsü: Aracımı satıp sıraya yazılırım

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‘HIZLA GELDİ FARK EDEMEDİM’

Gece saatleri olduğu için yol boştu. Ben performanslı bir elektrikli otomobil kullanıyorum. Aracımın 0-100 km/s hızlanması 4.5 saniye. Bizim araçtan hissettiğimiz TOGG’un en az bu kalibrede, yani kullandığım araca benzer performansta bir araç olduğudur. Aracın özellikle 80-120 km/s hızlanması muazzam, ilk çekim anında hızla geldiği için fark edemedim, fakat ikinci videoda bu çok daha açık şekilde ortaya çıktı. Belirttiğim gibi 3 yıldır performanslı elektrikli araç kullanıcısıyım. TOGG’u bu kadar yakından gördükten sonra şunu söyleyebilirim; satışa çıkar çıkmaz ilk yazılanlardan birisi olacağım. Mevcut aracımı satıp bir tane almak istiyorum. Bir Türk vatandaşı, otomobil aşığı bir insan olarak lansman gününü ve aracın yollarda olacağı anı artık iple çekiyoruz.”

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#TOGG#Elektrikli Otomobil#Test

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