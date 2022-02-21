TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım! Çalışmalar hız kesmeden devam ediyor...

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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Gemlik'te inşa edilen fabrikada çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. TOGG tarafından paylaşılan videoda fabrikada yer alan ve inşası devam eden tesislerdeki son durum hakkında bilgi verildi.

BOYA TESİSİ

Boya tesisinin yüzde 88'i tamamlandı. Boya tankları ve fırınlarının kurulumu tamamlandı. 19 bin 416 metre elektrik kablolama yapıldı. 21 bin 789 metre boru hattı döşendi.

GÖVDE TESİSİ

Gövde tesisinin yüzde 76'sı tamamlandı. Üretim hattı robotları yerleştirilmeye başlandı. 8 bin 983 metre elektrik kablolama yapıldı. 37 bin 453 metre boru hattı döşendi.

MONTAJ TESİSİ

Tesisin yüzde 79'u tamamlandı. Üretim hattı robotları yerleştirilmeye başlandı. 12 bin 832 metre elektrik kablolama yapıldı. 27 bin 386 metre boru hattı döşendi.