TOGG sensörleriyle veri toplayıp MGM'ye aktaracak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bugünkü protokolle, TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz arasında meteorolojik verilerin paylaşımı mümkün hale geliyor. Bu imzaların salt meteorolojik bilgi paylaşımından çok daha önemli anlamlar içerdiğinin altını çizmemiz gerekiyor. TOGG-Meteoroloji Genel Müdürlüğü işbirliği, mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) arasında "Meteorolojik Verilerin Paylaşımına İlişkin Protokol" imzalandı.



Varank, Bilişim Vadisi'nde gerçekleşen imza töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi kritik teknolojilerin pazarı değil, üreticisi yapma vizyonunun nişanelerinden olan TOGG'un Türkiye'ye büyük heyecan kattığını söyledi.

"TÜRKİYE’NİN ROTASINI AR-GE VE İNOVASYONDA TUTMAKTA KARARLIYIZ"



Milletin yüksek bir teveccühle sahip çıktığı Türkiye’nin otomobili gibi insansız hava araçları ve diğer bütün yerli üretimlerin, toplumun tüm kesimlerinde "biz bu işi yaparız" fikrini güçlendirdiğini dile getiren Varank, "İşte sayın Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Milli Uzay Programı da bu özgüvenin bir ürünüdür. Milli Uzay Programımız da aynı TOGG gibi milletimizin bütün kesimleri tarafından sahiplenildi. Evet, hedeflerimiz büyük ama inancımız daha büyük. Özgüven, şuur ve adanmışlıkla başaramayacağımız hiçbir şey yok. " diye konuştu.



Artık Türkiye'nin, her alanda teknoloji üretiminde bir üst ligin üyesi olmak için adımlarını büyüttüğünü vurgulayan Varank, "Türkiye’nin rotasını Ar-Ge ve inovasyonda tutmakta kararlıyız. Suni gündemleri asla kabul etmiyoruz. İşte TOGG gibi büyük ve vizyoner projeler ülkemizin teknoloji ekosistemini de besleyip, büyütüyor. Yazılımdan mekanik parçalara kadar, üretim sürecine dahil olacak yerli tedarikçilerle TOGG çok yakın iş birliği içinde. Yaptıkları iş bakımından dünyada ilk olma özelliğine sahip startuplar dahi bu sürece katkı sağlayabiliyorlar." diye konuştu.

"TOGG-METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİ, MOBİLİTE EKOSİSTEMİMİZDE ÖNCÜ BİR ADIM OLACAK"

TOGG projesinin bir otomobilden daha çok bir akıllı yaşam teknolojisi olduğunu anımsatan Varank, "İnovasyon alanında her türlü yeni fikre ve girişime

de kapı aralıyor. Bu anlamda TOGG, Türkiye’deki mobilite ekosistemine de liderlik ediyor. İşte bugün Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte somut bir iş birliğine imza atıyoruz.



Bugünkü protokolle, TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz arasında meteorolojik verilerin paylaşımı mümkün hale geliyor. Bu imzaların salt meteorolojik bilgi paylaşımından çok daha önemli anlamlar içerdiğinin altını çizmemiz gerekiyor. TOGG-Meteoroloji Genel Müdürlüğü iş birliği, mobilite ekosistemimizde öncü bir adım olacak." dedi.



Bakan Varank, sektörle yakın temas içerisinde hazırlanan "Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası”nı yakın zamanda kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, "Bu yol haritasında ortaya koyduğumuz en önemli projelerden biri de 'Mobilite Açık Veri Setinin Oluşturulması'dır. Bildiğiniz gibi bağlantılı ve otonom araç teknolojilerinde en kritik nokta veri meselesi. Verilerin toplanması, hazırlanması, yeni veri setlerinin oluşturulması, bunların anonimleştirilerek açık veri haline getirilmesi; sonrasında da şirketlere, girişimcilere ve akademisyenlere paylaşılması ve sunulması lazım. İşte bugün, Mobilite Açık Veri Seti Oluşturulması konusunda da ilk adımı atmış oluyoruz." diye konuştu.

"ADETA OTOMOBİLİMİZE BİR KULP BULMAYA ÇALIŞIYORLAR"

Kamu kurumlarının ürettikleri verilerin, özel sektörün erişimine açık olmasının teknoloji geliştirme açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Varank, şunları kaydetti:



"Böylece yeni fikirler gelişip, katma değerli ticari ürünler ortaya çıkabilir, tıpkı bugün olduğu gibi. Bugün aslında tanıtımını yaptığımız bu hadise bildiğimiz kadarıyla dünyadaki ilk örneklerinden bir tanesi. Otomobilimizle ilgili bize sıkça eleştiri yapanlar oluyor muhalefet tarafından. 'Bu parçası şuradanmış, şu parçası şuradanmış' diyerek adeta otomobilimize bir kulp bulmaya çalışıyorlar.



Ama burada altını çizmem gereken konu şu; evet bu Türkiye’nin otomobili, fikri mülkiyeti bize ait. İşte burada olduğu gibi biz kendi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzle anlaşarak ortaya katma değerli bir servis çıkarabiliyoruz. Eğer bu otomobil Türkiye’nin otomobili olmasaydı bunu yapmak için yurt dışındaki global markalara adeta yalvarmamız gerekecekti. Bugün burada dünyadaki belki de ilk örneğini biz kendimiz ortaya koyduk. Katma değerli bir servisi ortaya koymuş olduk."

"BUNUN GİBİ AÇIK VERİ PAYLAŞIMLARINI ÇOĞALTMAK İÇİN DİĞER KAMU KURULUŞLARIMIZLA DA YAKIN ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Varank, imzalanan protokolle TOGG'un Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerinden yararlanarak Türkiye’nin otomobilinin konfor ve güvenliğini artırmış olacağını ifade ederek, verilerin sadece sürücüyü bilgilendirmekle kalmayacağını, yapay zeka teknolojisi sayesinde araç içi uygulamaların da kendini optimize edeceğini söyledi.



Diğer taraftan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün de TOGG’un verileriyle anlık hava şartları hakkında geri bildirim alacağına dikkati çeken Varank, "Örneğin, sis olayı bölgesel meteorolojik tahminlerde en zor konulardan biri. TOGG'un sis farlarının kullanımından, hangi bölgede sis yoğunluğu olduğu sisteme anlık olarak işlenebilecek. Tabi tüm bu veriler de anonim şekilde paylaşılıp kullanılacak.



Yani kişisel verilerin burada kullanılması söz konusu olmayacak. İşte veri, hayatımıza kolaylık sağlayan teknolojilerin üretiminde böyle önemli roller üstleniyor. Yeni nesil mobilite ekosistemi, veri temelli daha nice fikrin gelişmesine imkan sağlayacak. Bunun gibi açık veri paylaşımlarını çoğaltmak için diğer kamu kuruluşlarımızla da yakın çalışıyoruz. Böyle vizyoner bir işe öncülük ettiği için öncelikle Tarım ve Orman Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum." dedi.

"KENDİ METEOROLOJİ UYDUMUZU GELİŞTİRMEK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ"

Bakan Varank ayrıca Türkiye'nin Antarktika'da bir bilim üssü projesi olduğunu ve iki yıldır Antarktika seferlerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün de katkı sağladığını belirterek, "Burada bir meteoroloji istasyonu kurduk ve Türkiye’nin Milli Uzay Programıyla birlikte 'acaba kendi meteoroloji küçük uydumuzu geliştirebilir miyiz?' diye yine çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Bakan Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla düzenlenen tören Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirildi.



Törende konuşan TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin neredeyse tam bir asırlık otomobil hayaline 2 seneden az kaldığını belirterek, Gemlik tesisinin üstyapısının kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.



Salgına rağmen çalışmaların hız kesmeden yürütüldüğünü dile getiren Hisarcıklıoğlu, gün geçtikçe ilk aracın banttan ineceği güne adım adım yaklaştıklarını bildirdi.



Hisarcıklıoğlu, TOGG'da iş modellini tasarlarken 21. yüzyılın ve muhtemelen gelecek yüzyılların en kıymetli kaynağı veriyi ve veri işlemeyi merkeze koyduklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"TOGG, geleceğin gerektirdiği gibi, anlamlandırılabilecek her türlü veriyi işleyecek ve bunu teknolojisini ve ekosistemini geliştirmek için kullanacak. Bugün aslında bunun somut bir örneğini ortaya koyuyoruz. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz ile yaptığımız bu protokolle üretilen veriler karşılıklı olarak paylaşılacak. Meteoroloji yurdun her köşesinden anlık topladığı uyarı ve verileri TOGG'a iletecek. Akıllı ve bağlantılı TOGG araçları da sensörleri aracılığıyla ürettiği verileri MGM'ye anlık aktaracak. Burada faydalı bir ekosistem oluşacak."



Hisarcıklıoğlu, iş birliği sayesinde TOGG'un, aldığı verileri kendi kullanıcısına konfor ve güvenlik olarak sunacağını, kullanıcı deneyimini geliştireceğini belirterek, aynı zamanda TOGG araçlarının aslında birer mobil meteorolojik gözlem sistemi olacağını anlattı.



"HER ŞEYDEN ÖNCE ANLIK VE HASSAS VERİRİNİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"



TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş ise, toplantıda yaptığı sununda, TOGG'u "Bir otomobilden daha fazlası", Gemlik Tesisleri’ni de "Bir fabrikadan fazlası" olarak tanımladıklarını anımsattı.



TOGG çekirdeği etrafında bir mobilite ekosistemi oluşturmak için yola çıktıklarını her fırsatta dile getirdiklerini belirten Karakaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile yaptığı anlaşmanın da bu amaca giden yolda atılmış önemli adımlardan biri olduğunu dile getirdi.



Söz konusu iş birliği sayesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün bilimsel çalışmalarıyla elde ettiği anlık verilerin TOGG kullanıcıları için güvenlik ve konfor sunan bilgiler haline dönüşeceğine dikkati çeken Karakaş, "Her şeyden önce anlık ve hassas veririnin önemi çok büyük. Bunun hem sürücüye hem araca faydaları var. Anında bulunduğu yerde en hassas veriye sahip olması, özellikle hedef rota boyunca yapılacak bilgilendirmelerin ötesinde rotaların önerilmesi güvenlik açısından önemli." dedi.



Karakaş, şunları kaydetti:



"Örneğin yağmur, kar, sis ya da sel gibi anlık ve lokal doğa olayları hemen araca ve sürücüye bildirilip, rota değişiklikleri, hız düzenlemeleri gibi sürüş ve yol güvenliğini artıran önlemler alınabilecektir. Ya da hareket halindeki TOGG araçlarından alınacak meteorolojik bilgiler o bölgede yaşayan ya da o bölgeye gidecek olanlara anlık olarak iletilerek iklimsel değişiklerden olumsuz olarak etkilenmelerinin önü alınabilecektir. Tedarikçilerin dönüşmesine, startupların mobilite ekosistemine dahil olmasına imkan veren TOGG, veriyi konfor ve güvenliğe dönüştürme konusunda da ülkemizde öncü oluyor."



"KATMA DEĞER OLUŞTURMAYI HEDEFLİYORUZ"



Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun da, yerli otomobilin akıllı yaşam platformuna sağlayacakları bilgilerle katma değer oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, ülke sathına yayılmış 2 bin 47 adet otomatik meteorolojik gözlem istasyonu aracılığıyla atmosferi 24 saat izlediklerini söyledi.

Coşkun, "Vatandaşlarımız, yerli otomobilimizle seyahat ederken bulundukları yere en yakın noktadaki meteoroloji gözlem istasyonundan hava sıcaklığı, rüzgar yönü, rüzgar hızı ve yağış miktarına ait bilgileri araç bilgi ekranlarından anlık görebilecekler." dedi.

Seyahat planlaması yapılan güzergah boyunca birçok meteorolojik bilgiler ile hava tahmini bilgilerine ulaşılacağını dile getiren Coşkun, bu sayede yapılacak risk değerlendirmesiyle sürüş konforuna katkı sunacaklarını anlattı.



"HAVA TAHMİN GÖSTERİMİ, NAVİGASYONDA GÜVENLİ ROTA HESAPLAMA VE ADAPTİF MENZİL HESABI SAĞLANACAK"



Toplantıda verilen bilgiye göre, dünya çapında örnek teşkil edecek anlaşma kapsamında, TOGG'un akıllı yaşam platformu olarak adlandırılan elektronik arabirimine, MGM tarafından sağlanacak gözlem, hava tahmini, kara yolları tahmin sistemi ve MeteoUyarı gibi ürünlerin entegrasyonu sağlanacak. TOGG ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasındaki veri paylaşımı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın TOGG'u yetkilendirmesiyle gerçekleşecek.

Sürücüye Yönelik Uygulamalar, Araç İçi Uygulamalar ve Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı olarak üç başlık altında hayata geçirilecek uygulamalar ve sağlanması hedeflenen katma değer sayesinde yeni teknoloji ve servislerin geliştirilmesinin de önü açılacak.

Anlaşma kapsamında; TOGG otomobillerinde yer alması planlanan hava tahmin gösterimi, navigasyonda güvenli rota hesaplama ve adaptif menzil hesabı için MGM’nin verileri kullanılması planlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen Karayolları Hava Tahmin Sistemi’nin (KHST), TOGG Akıllı Yaşam Platformuna entegrasyonu sağlanacak.



ÜÇ BAŞLIK ALTINDA HAYATA GEÇİRİLECEK UYGULAMALAR



Sürücüye Yönelik Uygulamalar kapsamında, "Anlık hava durumu gözlemlerin gösterimi, saatlik tahminlerin sunumu ve meteorolojik uyarılar, hedefteki ve rota boyunca hava durumu bilgilerinin sunulması, sürücüye hava durumuna göre rota önerileri, güzergah boyunca meteorolojik uyarılara göre risk değerlendirmesi ve uygun kıyafet önerileri, araç şarj istasyonlarında hava durumu ve tahmini sunumu ile sürücü bilgilendirme sistemi" özellikleri yer alıyor.

Araç İçi Uygulamalar kapsamında ise "Sürüş rotası üzerindeki anlık ve tahmini meteorolojik durumun TOGG kullanıcıları ile paylaşılması, TOGG’a aktarılacak veriler sayesinde aracın far, silecek, iklimlendirme gibi sistemlerin güç tüketimlerinin optimize edilmesi ve bataryadan beslenen ana tüketicilerin, meteorolojik hadiseler nedeniyle ilave enerji tüketimlerinin öngörülerek daha doğru menzil tahminine katkıda bulunulması" gibi konular öne çıkıyor.

Araçtan Alınacak Sensör Verilerinin Kullanımı uygulamasında "silecek, ABS, ESP, hız, sis farı kullanımı ve sıcaklık gibi sensörlerden verilerin alınması, MGM veri bankasına aktarılması ve verilerin anlık durum bilgilendirmelerinde değerlendirilmesi" özellikleri yer alacak.