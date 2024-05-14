Togg, Almanya'da satışa çıkacak

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TRT Haber'de gündeme dair soruları yanıtladı.

Bakan Kacır'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’nin uydu geliştirme hayali 40 yıllık bir hayal. İMECE uydusuyla birlikte Türkiye bu seviyede başarı elde edebilen sayılı ülkeler arasına girmiş oldu.

"TÜRKİYE'NİN SINIF ATLADIĞI BİR PROJE OLDU"



Haberleşme uyduları konusunda yerlileşme ve millileşme çok hızlı gerçekleşmedi. Türksat 6A, Türkiye'nin sınıf atladığı bir proje oldu. 8 Temmuz haftasında uzaya fırlatılmış olacak. Türkiye, Türksat 6A’yı üreterek milli haberleşme uydusu üretebilen 11 ülkeden biri haline geldi. Uydunun tüm fonksiyonlarının uzay ortamında çalışacağı belirlendi.

Türkiye yüksek teknolojide bu ana kadar ürettiği en yüksek pahaya sahip teknoloji platformunu çalışır hale getirmiş olacak. Türksat 6A projesi hem platform üzeyinden kilogram yük olarak en yüksek değere sahip proje, hem de Türkiye’nin bugüne kadar geliştirdiği milli teknoloji platformları içinde bir platformun en yüksek kıymete sahip olduğu proje.

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84 farklı yerli ekipmanı Türksat 6A’da konumlandırmış olduk. Bu teknolojilerde yerlilik çok kritik. Türksat 6A’nın yüzde 81 düzeyinde yerlilikle üretilmiş olması Türkiye’nin iktisadi bağımsızlığı açısından çok önemli.

Türksat 6A’nın Türksat 5A ve 5B’den farkı, haberleşme uydusu teknolojisinde millilik kazanmak. Bu kabiliyetin kazanımı önümüzdeki dönemde Türkiye’ye yeni haberleşme uydu projelerini beraberinde getiriyor olacak.

"ÇOK GENİŞ COĞRAFYAYA ERİŞİM İMKANI SAĞLAYACAK"



Ekonomik değer açısından en büyük faydası 1,5 milyarlık Güneydoğu Asya coğrafyasına Türkiye’nin haberleşme uydularıyla erişim kazanması olacak önceki Türksat uydularına ilave olarak.

Türksat 6A, çok geniş bir coğrafyaya erişim imkanı sağlayacak. Türkiye 4,5 milyarlık nüfusa hizmet sunabilir hale gelmiş olacak.

"HEDEFİMİZ UZAY TEKNOLOJİLERİNDE TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE"



Türkiye artık yılda birkaç kez uzay heyecanı yaşayan bir ülke. Bunları çoğaltacağız. Nihai hedefimiz uzay teknolojilerinde tam bağımsız Türkiye.

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İki astronotumuzun her ikisi de ilk misyonu gerçekleştirmek üzere eğitimlerini başarıyla tamamladılar. İki astronot yetiştirmek önemliydi. Tuva Cihangir Atasever de Alper Gezeravcı gibi yetişmiş oldu. Yörünge altı araştırma uçuşu projenin başında planlanmış oldu. Tuva Cihangir Atasever de ilk günden planladığımız gibi ilave bir maliyet getirmeyen yörünge altı araştırma uçuşu misyonunu haziran ayında gerçekleştirmiş olacak. Normal bir yolcu uçağının kazanacağı irtifanın 10 kat üzerine çıkılacak.

Türkiye, uzay sınırını aşan mikro yer çekimini tecrübe eden ve bu ortamda araştırmalar yapan bir değil iki astronota sahip olmuş olacak.

"KAAN'LA HEDEFE ADIM ADIM İLERLİYORUZ"



KAAN’da ilk hedef 2028 yılında 20 KAAN’ın TSK envanterine girebilecek noktaya gelmesi ve TSK’ya teslim edilmesi. TUSAŞ muazzam bir gayretle bu projeyi sürdürüyor.

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Türkiye’nin dünyada bir elin parmağını geçmeyen sayıda 5. nesil savaş uçağı geliştirebilen ülkelerden biri olması hedefine adım adım ilerliyoruz. Türkiye artık her alanda savunma sanayiine benzer atılımlar içerisinde. Savunma sanayii Türkiye'ye yüksek teknoloji geliştirme tecrübesi kazandırmış oldu.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekleştirdiğimiz ekonomi programımızın da en önemli bileşenlerinden biri yeni nesil sanayi politikasıdır. Türkiye benzer başarı hikayelerini her alanda adım adım gerçekleştiriyor, gerçekleştirecek.

Güneş paneli üretiminde Türkiye Avrupa 1.’si, dünya 4.’sü. Hem yerli güneş enerjisi yatırımlarımızı hem Avrupa’nın talebini Türkiye’nin güneş panelleri ve güneş hücreleriyle karşılamayı hedefliyoruz.

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Rüzgar türbinlerinde Türkiye, Avrupa’da ilk 5 üreticiden biri. Önümüzdeki 12 yıl içinde yaklaşık 15 gigavat daha kapasite ilave edeceğiz. Türkiye 9 özel sektör firmasıyla biyoteknolojik ilaç üretimi konusunda da kabiliyet sahibi.

"30 BİNE YAKIN TOGG, YOLLARDA"



Sadece yeni bir otomobil markasının değil, tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. Bugün yollardaki Togg’lar 30 bine yaklaştı.

Togg hem elektrikli araç sınıfında lider hem de kendi modeli olan SUV araçlar arasında pazar lideri.

Türkiye önümüzdeki dönemde dünyada önemli bir batarya üretim üslerinden biri haline gelecek. Otonom sürüş, yapay zeka konusunda Togg’un önümüzdeki dönemde kabiliyetlerini geliştirmek çok önemli olacak.

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"2025 BAŞINDA ALMANYA'DA SATIŞA ÇIKACAK"



Tüm sektörü dönüştürmeye öncülük eden bir markanın doğuşuna şahitlik ediyoruz. Togg, 2025 yılının başında Almanya’ya adım atacak, Avrupa pazarına girmiş olacak.

Yine aynı tarihlerde, geçtiğimiz aylarda Las Vegas’ta tanıtılan ‘fastback’ modelinin de pazara çıkması hedefleniyor. Önümüzdeki dönemde Togg’un yeni atılımları da olacak.

Bir yandan da yazılım geliştirmeleri devam ediyor. Son yeniliklerden biri de yüz tanıma oldu.

"TEKNOFEST'E BAŞVURU SAYISI 1 MİLYON 600 BİNİ AŞTI"



Çukurova bölgesi, bugüne kadar Teknofest yarışmalarına en fazla katılımın olduğu bölge. Dolayısıyla bu açıdan orada Teknofest’in çok farklı bir heyecan ortaya çıkaracağına inanıyoruz.

Yarışma başvurusu açısından yeni rekorlar kırdık. Başvuru sayısı şimdiden 1 milyon 600 bini aştı. Başvuru rekoru milli teknoloji hamlesinin sahiplendiğinin kanıtı.

"KAMUDA TOGG KULLANIMI GİDEREK DAHA DA YAYGINLAŞACAK"



Bugün paylaşılan "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" çok yönlü bir çalışma. Bakanlık ve tüm bağlı kurumlarla bu gösterilen hedeflerin en etkin şekilde gerçekleşmesi için gerekli adımları atacağız.

Özellikle pakette yer alan taşıt konusunda katkılarımız olacak. Kamuda Togg kullanımı giderek daha da yaygınlaşacak. Biz de şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da Bakanlık olarak bu sürece öncülük etmeye devam edeceğiz. İleriki dönemde yöneticilerimize ve kamudaki tüm mecralarda Togg tercihinin daha da yaygınlaşmasını sağlayacağız.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e araç tasarrufuna ilişkin bir teklifimiz var. Biz bir kamu araç havuzu programı geliştireceğiz. Tekil araç kullanımından ziyade ortak havuzlardan çok kullanışlı dijital uygulamalar vasıtasıyla kamunun kendi içindeki araçlardan yararlanmasını temin edeceğiz. Böylelikle tasarrufun yanında verimlilik unsuru da öne çıkmış olacak. Öncelikli olmayan harcama ve giderleri azaltarak elde edeceğimiz kaynağı verimli, katma değerli alanlara, yüksek teknolojiye, üretime ve ihracata ayıracağız.

"CUMHURBAŞKANI'MIZ DÜNYAYA YENİ BİR TEKNOLOJİ TEŞVİK PROGRAMI İLAN EDECEK"



Bu stratejiyle Türkiye'nin istihdamına, üretimine, ihracatına nihayetinde büyüme hikayesine katkı vereceğiz.

Organize sanayi bölgelerinin limanlara bağlanmasına ilişkin altyapı çalışmalarını, buradan tasarruf ettiğimiz kaynaklarla çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki dönem Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan dünyaya yeni bir teknoloji teşvik programı ilan edecek. Türkiye'nin çip teknolojilerinden batarya teknolojilerine tüm yeni nesil teknoloji alanlarında hem milli projelerini hızlandırmaya hem de küresel yatırımları çekmeye yönelik yeni bir yüksek teknoloji yatırım programını Cumhurbaşkanı'mız dünyaya duyurmuş olacak. Böylelikle aslında ekonomi programımızın ana dinamiği çalışıyor olacak.

52 BİN 290 KOBİ'YE 16,8 MİLYAR LİRA DESTEK



Deprem bölgesindeki çalışmalarda konut yapımlarının yanında ekonomik faaliyetlerin de hızlanması önemli. Bu kapsamda özellikle KOBİ'lere destek oluyoruz.

Dünya Bankasından ve Japon Kalkınma Ajansından temin edilen uluslararası kaynaklarla deprem bölgesindeki 52 bin 290 işletmemize aralık ve ocak aylarında yaklaşık 16 milyar 800 milyon lira KOSGEB kaynağı aktardık. 2 yıl geri ödemesiz, faizsiz, 3'üncü yıl geri ödenecek şekilde KOBİ'lerimize 750 bin liraya kadar destek olmuş olduk.