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TOBB’dan ticaret sicil akademisi

#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Ticaret Sicili
TOBB’dan ticaret sicil akademisi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Odalarımızda verilen ticaret sicili hizmetinin kalitesini arttıracak Ticaret Sicili Akademisi projesiyle, tescil işlemlerine ilişkin uygulama birliğini sağlayarak kaynak israfına son verilecek” dedi.

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Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TOBB, 81 il, 157 ilçede faaliyet gösteren 238 ticaret sicili müdürlüğünde hizmet kalitesini artırmak, şirket işlemlerinde iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve bilgi birikimini kurumsallaştırmak için Ticaret Sicili Akademisi kurdu. TOBB bünyesindeki Ticaret Sicili Uygulamaları Merkezi (TİSUM) koordinasyonunda yürütülecek proje çerçevesinde ticaret sicili çalışanları, alanında uzman ticaret hukukçularından oluşan bir bilim kurulunun hazırlayacağı müfredat çerçevesinde temel eğitime tabi tutulacak. Ticaret sicili çalışanları ihtiyaç duyduğu bilgi ve belgelere tek noktadan erişebilecek. Ayrıca bir el kitabı da oluşturularak ticaret sicili işlemlerine ilişkin yol haritası girişimcilerin yararına sunulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yaklaşık 1000 çalışanın görev yaptığı ve yılda yaklaşık 700 bin tescil işleminin gerçekleştirildiği ticaret sicili müdürlüklerinin hizmet kalitesinin akademi bünyesinde yürütülecek eğitim faaliyetleriyle yükseleceğini ifade etti. Hisarcıklıoğlu, ticaret sicilinin, nüfus, tapu ve trafik sicilleriyle birlikte ülkenin en önemli sicillerinden olduğuna işaret ederek, “Odalarımızda verilen ticaret sicili hizmetinin kalitesini artıracak Ticaret Sicili Akademisi projesiyle, tescil işlemlerine ilişkin uygulama birliğini sağlayarak kaynak israfına son verilecek. Sicil camiasında ortak bir dilin oluşmasına ve tecrübe aktarımına fırsat verecek sürdürülebilir bir platform kuruldu” diye konuştu. Başkan Hisarcıklıoğlu şunları kaydetti: “TOBB olarak pandemiden önce başlattığımız, pandemi sürecinde devreye aldığımız ve ‘Ticaretin Hızına, Hız Katıyoruz’ sloganıyla Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi yayın süresini iki günden iki saate indirdiğimiz projenin performansı, dijital dönüşüm süreçlerinin ve bilgi sistemlerinin önemini bir kez daha gösterdi. Sicil Akademi projesini de bu öneme dayanarak inşa ettik. Ticaret Bakanlığı ile istişare içinde yaptığımız bu çalışmanın da üyelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.”

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#TOBB#Rifat Hisarcıklıoğlu#Ticaret Sicili

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