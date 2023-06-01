TOBB yönetimine ilk kez kadın üye girdi

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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yeniden başkan seçildiği genel kurulda İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli de yönetim kurulunda yer aldı.

ASO VE İTO BAŞKANLARI YÖNETİMDE

TOBB Genel Kurulu’nun dünkü bölümünde yönetim belirlendi. Hisarcıklıoğlu’nun tek aday olduğu genel kurulda yönetim kurulu, konseyler ve diğer kurulların da seçimleri yapıldı ve TOBB Yönetim Kurulu’na sekiz yeni isim girdi. Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Burkay, İzmir Ticaret Borsası Başkanı Işınsu Kestelli, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, Ege Bölgesi Sanayi Odası Başkanı Ender Yorgancılar, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ile Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Saim Özakalın TOBB yönetimine giren yeni isimler oldu.

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YENİ BİR HEYECANLA BAŞLIYORUZ

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu da dün akşam üstü attığı twitle genel kurul çalışmalarının tamamlandığını duyurdu. Hisarcıklıoğlu, “TOBB 79. Genel Kurulumuz ülkemize ve iş dünyamıza hayırlı olsun. 365 Oda/Borsa Başkanımız ve delegelerimizin oyları ile organ seçimlerini tamamladık. Büyük bir aile olarak yeni bir ruhla, yeni bir heyecanla çalışmaya tekrar başlıyoruz. Yeni seçilen yönetim kurulumuz, komisyonlarımız, konseylerimiz ve kurullarımız ile birlikte ülkemize ve iş dünyamıza hizmet vermeyi sürdüreceğiz. Rabb’im hayırlı hizmetler yapmayı, üstlendiğimiz bu emanetin hakkını vermeyi nasip etsin” ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM KURULUNDA KİMLER VAR

Rifat Hisarcıklıoğlu (Başkan), Ali Kopuz, Selçuk Öztürk, Salih Zeki Murzioğlu, Tamer Kıran, Faik Yavuz, Cengiz Günay, Zeki Kıvanç, Engin Yeşil, Hakan Ülken, Şaban Aziz Karamehmetoğlu, Mehmet Büyüksimitci, Mustafa Cihat Lokmanoğlu, İbrahim Burkay, Seyit Ardıç, Şekip Avdagiç, Işınsu Kestelli, Ali Çandır, Ender Yargancılar, Mehmet Tuncay Yıldırım, Saim Özakalın.