TOBB üyeleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'a beklenti ve taleplerini iletti... İş dünyasından istikrar vurgusu

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekonomi yönetimini ağırladı. Toplantıda oda başkanları hem sektörleri, hem bölgeleri adına konuşurken aynı zamanda taleplerini bir rapor halinde sundu. Finansal istikrar ve fiyat istikrarının sağlanması talepler arasında yer alırken, kurun öngörülebilir olması, matrah ve stok affının tekrar değerlendirilmesi ve başta restoranlar olmak üzere zordaki işletmelere kira yardımı yapılması da diğer talepler oldu.

CEZA UYGULAMASI

Sunulan raporda yer alan ve toplantıda vurgulanan sorunlardan bazıları “kamunun özel sektörün faaliyet gösterdiği alanlarda yer alarak, ticari işletmelerle haksız bir rekabetin içine girmesi, haksız fiyat artışlarına yönelik düzenlemenin tanımlardaki belirsizlikten dolayı çok fazla genişletilerek işletmelere büyük miktarda ceza uygulanması” da bulundu.

Borçlarına dönük feragat istenen tıbbi cihaz sektörü de gündeme getirilen sorunlardan oldu ve “tıbbi cihaz sektörünün kamu alacaklarının kesinti yapılmadan ve zamanında ödenmesi” istenildi. İstihdam üzerindeki yüklerin azaltılması, zincir indirim marketlerinin yereldeki tacirleri zor durumda bırakması, kanun hazırlama çalışmalarına iş dünyasının aktif katılımının sağlanması, son dönemde döviz kurunda yaşanan artış nedeniyle girdi maliyetlerinin yükselmesi, öngörülebilir kur politikası için gerekli düzenlemelerin yapılması da talep edildi.

DÖVİZDE İSTİKRAR

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da, iş dünyasının taleplerini vurguladı. Hisarcıklıoğlu, “İş alemi, önünü görmek, ileriye bakarak hesap yapabilmek ister. Yatırımların, üretimin ve istihdamın artmasında ön koşul, istikrardır, güvendir ve geleceğe dair belirsizliklerin azalmasıdır. Bunun yolu da fiyat istikrarıdır. Enflasyonla mücadele, döviz kurlarında da istikrar gerektirir. Fiyatların ve kurların devamlı arttığı bir ortam, iş yapma iştahını azalmakta, üretim ve yatırım kararlarını olumsuz etkilemektedir. Dolayısıyla döviz kurlarında istikrarın sağlanması da önem arz etmektedir” diye konuştu.

YASAYSA YASA

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan da, iş dünyasının talep ve önerilerini not alırken, “Sorunlarınızı ve dertlerinizi detaylı anlattınız. Yapılabileceklere bakacağız. Bunlar içinde yapılması gerekenler varsa yasa gerekiyorsa yasa, ikincil mevzuat gerekiyorsa ikincil mevzuat ne gerekiyorsa yapacağız. İstişareye çok önem veriyoruz” mesajını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rifat Hisarcıklıoğlu

‘BİR YEMEK ISMARLARSIN ARTIK’

Koronavirüs nedeniyle sınırlı sayıda ismin fiziki olarak geldiği toplantıya oda başkanlarının büyük bölümü, online olarak katıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na “Burada katılan herkese bir yemek yedirirsin artık” esprisini yaparken, Hisarcıklıoğlu da “Kayseri mutfağından yemekler hazır” yanıtını verdi. Konuşmacılara süre sınırı olarak 3 dakika verilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan bakanların da konuşma süresinin 3 dakikayla sınırlı olduğunu belirtti.