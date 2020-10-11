TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Şener, ‘tırnak bağı’ denilen özel dantel ile ilgili hedeflerini anlattı: ‘Tırnak bağını markalaştırıp ihraç edeceğiz’

TOBB Kastamonu Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Halime Nilgül Şener, küçücük bir ofisten büyük bir üretim kompleksine dönüştürdüğü girişimiyle ticari hayatta yer alıyor. Şener öyküsünü şöyle anlatıyor: “1989 yılında ODTÜ mimarlıktan mezun oldum. 1992 yılında da yüksek lisansı tamamladım. İş hayatına 1990 yılında atıldım. İlk ofisimizi proje bazlı olarak açtık. Mimarlık ve statik projeler çiziyorduk. Babam da öğretmen ve dershane işletmeciliği yapıyordu. 1996 yılında dershane ve büroyu birleştirip anonim şirket kurduk. 1994 yılı ise dönüm noktası oldu ve üretime başladık. Küçük çaplı bir mobilya atölyesi kurduk ve mobilya üretmeye başladık. Hepsi bir arada olunca 1996 yılında anonim şirkete dönüştük. Üretimin yanı sıra restorasyon da yapıyorduk. Nilşen isimli bir firmamız oldu. 2001 yılında ise fabrikaya dönüştürdük. Yurtdışından ithal makineler getirdik. Aslında tam bir kriz dönemiydi ama biz yine de üretim yaptık. Restorasyon işi de hızla devam etti. Ahşap uygulamaları ise fabrikamızda yapıyorduk.

Kastamonu

AHŞAP KONUT ÜRETİYORUZ

2011 yılında Kastamonu OSB’de bir yer aldık. 2013’te fabrikamızı buraya taşıdık. Bunlar olurken, 2004 yılında İstanbul’da bir yapılanmaya gittik ve ahşap konut üretmeye başladık. Geldiğimiz aşamada prefabrik konutlar üretiyoruz. Mutfak banyo dolapları da ilgi alanımızda. Pandemi bizi biraz yavaşlattı ama yine de 2020’de üretmeye başladık. Ahşap konutta markalaştık. Yurtdışına da satacağız. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile görüşüyoruz, Romanya’dan teklif isteyenler oldu. İhraç edeceğiz. Prefabrik olması ve modüler olması bu konutların en büyük özellikleri.

İL MERKEZİNİ HİÇ GÖRMEMİŞ ÇOCUKLARI GETİRDİK

2014 yılında TOBB Kastamonu Kadın Girişimci Kurulu ile tanıştım. İcra Kurulu üyesi olarak başlamıştım. 2019 yılında arkadaşların da desteğiyle icra kurulunda çalışmalarımızı başka bir boyuta taşıdık. Eğitim bizim için çok önemli. İşletme, muhasebe, çocuk bakımı gibi başlıklar altında çeşitli seminerler, workshoplar düzenledik. 23 Nisan’da çok güzel bir etkinlik düzenledik. Hiç Kastamonu’ya gelmemiş çocukları köylerden getirip, sinemaya, müzeye götürdük, hediyeler verdik.

TASARIM ÜRÜNLER ÜZERİNE ÇALIŞACAĞIZ

Markalaşma bir diğer hedef. Çok fazla kadın kooperatifi var. Bizim amacımız markalaşarak, bu konuda üretim yapmak ve bu kadınları bir araya getirip ihracat yapmak. Tırnak bağı diye özel bir dantelimiz var. Bunu markalaştırıp, ihraç etmek istiyoruz. Taş baskı ve iğne oyası alanındaki 3 ürünü bir araya getirip, tasarım ürünler yapmayı hedefliyoruz. İnsanların gündelik hayatında kullanabileceği ürünler olacak. Bir atölye kurmayı hedefliyoruz. Bir tasarım atölyesi kurup, workshoplarla belli bir noktaya getirip, markalaşıp, satacağız. Pandemi döneminde zoom üzerinden workshoplar yapacağız. Bu aydan itibaren başlayacağız. Bir de fuar açacağız. Kadınlarımızın her birine stand açmak istiyoruz. Dünya ölçeğinde olması temel amacımız. Organik tarımla ilgili eğitimler verdik ve vermeye de devam edeceğiz.”

TOBB KASTAMONU KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU ÜYELERİ ANLATTI

NASIL GİRİŞİMCİ OLDULAR?

Seda Pehlivan: 1990 Kastamonu doğumluyum. Ziraat mühendisiyim. Proje danışmanlık ofisim var. Bakanlığa bağlı hibe projelerini yönetiyoruz. Kastamonu’ya 350’den fazla proje kazandırdık. Çiftçileri projelerle buluşturuyoruz. İyi tarım uygulamalarını yürütüyorum. Çiftçilerimizin iyi tarımla ürettikleri ürünleri ülke geneline pazarlıyoruz.

Münevver Mehpare Abacı: Ev kadınıydım, çocukları büyüttükten sonra ‘girişimcilik de bir ruh’ deyip işlere başladım. Önceleri ‘yapabileceğim ne iş ne var’ diye düşündüm, düğün, nişan , sünnet gibi organizasyonlarda karar kıldım. Anka isminde küçük bir salon açtım. Başkanımız Rifat Bey de söylüyor. Bizler kendi illerimizde öncüyüz. İlçemizi kurduğumuz Tosya Eğitim Kültür ve El Sanatları Derneği’yle, bir konağı hayata döndürdük. 100 yıllık bir konağın tadilatını yaptık ve ona işlerlik kazandırdık.

Ayşegül Karaahmet: Muğlalıyım. Atama yoluyla geldim, 20 yıl devlet memurluğu yaptıktan sonra bir dil kursunun Kastamonu şubesini açtım. Eşimle bu işe devam ediyoruz. 7’den 70’e çok sayıda öğrencimiz var. Yeni dünyanın da vazgeçilmezi dil, biz de öğrencilerimize bunu aşılamak istiyoruz.

ATLI TERAPİLER VERİYOR

Nihal Gül: 1978 Kastamonu doğumluyum. Evli ve 3 çocuk annesiyim. Çocuk gelişim ve eğitimi mezunuyum, ilk girişimciliğimi 24 yaşında özel eğitim rehabilitasyon merkezi açarak başladım. 5 yıl işlettikten sonra ikinci işyerim olan anaokulunu açtım ayrıca etüt merkezi açmaya karar verdim. Amerikan kültür dil okulu da açtım. Hayalim ise hep bir çiftlik kurmaktı. Kuzka ajansına verdiğim proje kabul edilince, ben de eğitim kurumlarını devrettim ve büyük bir yatırım kararı alarak Emirbey atlı turizm doğal yaşam köyünü kurdum. At antrenörlüğünü çok severek yapıyorum. Atlı terapist eğitimleri aldım, özel eğitim alan engelli çocuklarımıza terapi eğitimi uyguluyorum. Yaptığım bütün projelerde eşim ve ailemin katkısı çok büyük, her şeyden önce aile bağlarının kuvvetli olması bizi bugünlere getiren en önemli faktör. Onlara sonsuz teşekkür ederim, çünkü birlik olmadan biz olamazdık.

BÜFEDEN İHRACAT YAPAN MARKAYA

Goncagül Keloğlu: El sanatları teknolojileri öğretmenliği mezunuyum. Atanamadığım için ücretli öğretmenlik yaptım ve küçük bir atölye açtım. Bu atölye çok küçük, büfeden bozma bir atölyeydi. 10 bin lira sermayeyle, düğünden kalan altınlarımla açtım. Taş baskı kalıpları, tahta kalıpları, yazma desenleri yapmaya başladım. Sosyal medyadan ürünlerimi tanıtmaya başladım. Bütün müşterilerin memnuniyetini sağladım. Şu anda 40 ile ve 8 ülkeye ürün gönderiyorum. Kayınvalidem de bakanlık sanatçısı , ondan da destek alıyorum. Ahşap oyuncak da yapıyorum. Taha ahşap tasarım adresi üzerinden sosyal medyada hesabım var. Hem eğitim veriyorum, hem satış yapıyorum, hem de üretim yapıyorum. Bu arada 250 metrekarelik geniş bir yere taşındık. Aynı zamanda bir de kafemiz var, hepsi bir arada yürüyor.

Soldan sağa: Seda Pehlivan, Ayşegül Karaahmet, Goncagül Keloğlu, Halime Nilgül Şener, Münevver Mehpare Abacı, Nihal Gül