TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: TL’ye güven tesis eden adımları destekliyoruz

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Çeşitli temaslarda bulunmak için geldiği Gaziantep’te konuşan Hisarcıklıoğlu, alınan önlemlerle döviz kurlarındaki aşırıya kaçan olağandışı yükselişlerin önüne geçildiğini belirterek, mali piyasalarda istikrarın arttığını bildirdi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu: “Yapılan açıklama, piyasalardaki etkisini de pozitif olarak göstermiştir. Türk Lirasına güveni tesis eden ve istikrarı güçlendiren adımları gayet olumlu buluyor ve destekliyoruz.

Asgari Ücret vergi indiriminin herkese uygulanma kararı, KDV düzenlemesiyle iadelerin hızlandırılacak olması, Kurumlar Vergisi indirimi ve yeni Kredi Garanti Fonu paketini çok önemli ve faydalı görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye ekonomisinin serbest piyasa kuralları içinde yoluna devam edeceğini vurgulaması çok önemliydi. Zira birilerinin özellikle sanal ortamda yaymaya çalıştıkları dedikoduların önüne geçilmiş oldu.” Türkiye ekonomisinin gücünün, teşebbüs hürriyeti ve girişimci gücünden geldiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, “İşte Gaziantep’de bunun en büyük kanıtıdır. 365 oda ve borsamız Türkiye’nin gücüne her zaman inandı, inanacak. Türkiye’ye yatırım yapanlar hep kazandı, inşallah bundan sonrada yatırım yapanlar ve ülkemize güvenenler hep kazanacak” diye konuştu.