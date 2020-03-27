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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 13:16,Son Güncelleme:/

TOBB aidatları erteledi

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TOBB aidatları erteledi
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Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödemesi gereken aidatları ekim ayına erteledi.

TOBB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birlik, firmaların mağduriyetlerinin önüne geçmek amacıyla bazı kararlar aldı.
Bu kapsamda, üye firmaların oda ve borsalara haziran ayı sonuna kadar ödeyeceği yıllık üyelik ve munzam aidat hiçbir gecikme zammı ve faizi olmaksızın ekim ayına ertelendi.

Konuya ilişkin yazı, 81 ildeki oda ve borsaya gönderildi.

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