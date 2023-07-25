Ticaret Bakanlığı'ndan otomotiv sektörüne 118,7 milyon lira ceza

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Ticaret Bakanlığı düzenlemelere uymayanlara yönelik yaptırımlarına devam ediyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesine uymayanlara 51,9 milyon lira para cezası uygulandığı açıklandı.

Bununla birlikte sıfır taşıta ulaşılmayı zorlaştırıcı faaliyette bulunan firmalara yönelik olarak da ikinci el yetki belgesinin iptal edilmesine yönelik düzenlemeye aykırı davrananlara 66,8 milyon lira ceza kesilmiş ve 9 bayinin yetki belgesi iptal edildi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "Otomotiv sektöründe sıfır ve ikinci el araç alım satımında gerçekleşen piyasa bozucu faaliyetler ile haksız fiyat ve stokçuluk fiillerine ilişkin, Bakanlığımız birimlerince çalışmalarımız hassasiyet ve kararlılıkla devam edecektir. Vatandaşlarımızın otomotiv piyasasında oluşturulmaya çalışılan arz talep dengesizliğinde, mağduriyet yaşamaması Bakanlığımızın nihai önceliği durumundadır" dedi.

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Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmeliğin 6 ay 6 bin kilometre düzenlemesi uyarınca 51 Milyon 920 Bin 782 TL idari para cezası uygulanmıştır.



Aynı Yönetmelikte yapılan değişiklikle sıfır taşıta ulaşılmasını zorlaştırıcı faaliyette bulunanların ikinci el yetki belgesinin iptal edilebilmesine yönelik düzenleme yapılmış olup bu düzenleme kapsamında 14 yetkili bayiye toplam 66 Milyon 879 Bin TL idari para cezası uygulanmış ve bu bayilerden 9'unun yetki belgesi iptal edilmiştir.



Böylece, 2023 yılında Otomotiv sektöründe haksız fiyat ve stokçulukla mücadele kapsamında Bakanlığımız Müfettişleri ve İl Müdürlüğü personelince yapılan denetimler neticesinde toplam 118 Milyon 799 Bin 782 TL idari para cezası uygulanmıştır.

Üretici tarafından tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde bir fiyattan ilan yoluyla pazarlanmasına kısıtlama getirilmiş olup bu düzenlemeye aykırı her bir ilan başına 300 bin TL'ye kadar idari para cezası uygulanabilmesine imkân sağlanmıştır. Bu kısıtlamaya aykırı ilan verenler hakkında 35 Milyon 447 Bin TL idari para cezası uygulanmıştır.



6 Temmuz 2023 tarihinde yayınlanan ve 15 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren ilan kısıtlaması düzenlemesi öncesinde bu düzenlemeye aykırılık teşkil eden ilan sayısı, 8 Temmuz 2023 tarihinde 20.985 iken hem mezkûr düzenlemenin yürürlüğe girmesi hem de Bakanlığımızca kamuoyunun bilgilendirilmesi neticesinde 15 Temmuz 2023 tarihinde 7.483 seviyesine gerilemiş olup 24 Temmuz 2023 tarihinde ise 3.217'e düşmüştür.