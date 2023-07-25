Bakan Kacır: Savunma sanayindeki başarımız asla tesadüf eseri değil

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Bakan Kacır'ın açıklamaları şöyle:

Savunma sanayinde Ar-Ge'ye 1,5 milyar dolar ayrıldı. Büyük ekosistemin inşasıyla mümkün oldu. 850 projede 3000'e yakın firma var, 80 bin istihdam var. Bu ekosistem sayesinde dünyaya rekabetçi şekilde yüksek teknoloji platformlarını sunabilen ülke olduk. Hava araçlarında dünyanın bir numarası Türkiye. Deniz platformlarında büyük ihracat anlaşmalarına imza atıyoruz. Uzayda da benzer adımlar atacağız.

Dostlarımızın büyük takdiriyle, bazılarının da kıskançlıkla takip ettiği savunma sanayindeki başarımız asla tesadüf eseri değil. Savunma sanayinde Türkiye yüksek teknoloji geliştirme yolcuğunu tecrübe etti. Tecrübeyi, teknoloji geliştirme kabiliyetlerini sivil alanlara transfer etme sürecindeyiz. Togg'da insan kaynağımız savunma sanayinde yetişmiş insanlar. Bu birikim çarpan etkisi oluşturacak. Otomotivden sağlık sektörüne, makine sektörüne, finans teknolojilerine savunma sanayinde elde edilen kabiliyetler taşınıyor olacak. Bu süreci kurumsal olarak idare edebilmek için Cumhurbaşkanımız başkanlığında sanayi icra komitesinin bu dönemde faaliyete geçmesini görüyoruz. Benzer bir hikayenin sivil alanlarda gerçekleşmesi kritik projeleri mümkün kılacak şekilde faaliyete geçmesi sanayi icra komitesinin faaliyete başlamasıyla mümkün olacak. TÜBİTAK'ımız var, 60 yaşında.

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Teknofest 30 Ağustos'ta Ankara'da gerçekleşecek. Milletimizle buluştuğu ve gençlerin milli teknoloji geliştirmeye dahil olduğu platform. Dün sınav sonuçları açıklandı. Türk gençleri savunma sanayi firmalarımızın öncülüğünde kurulan yeni nesil teknik okullara teveccüh gösterdi. Baykar'ın lisesine tam puanla giren öğrencilerimiz var. Bu aslında yeni nesil eğitim ve insan kaynağının harekete geçmesi demek.