Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiye ve tekstil ürünlerine denetim

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Ticaret Bakanlığı olarak, yeni eğitim ve öğretim yılının yaklaştığı bugünlerde tüketicilerimizin okul alışverişlerini güvenle yapabilmeleri için denetimlerimizi arttırmış bulunmaktayız.
Bu kapsamda, kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik gerçekleşen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesiyle hareket edilmektedir. Denetimlerde, kullanımı yasaklanmış kimyasalların yanı sıra, çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar akredite laboratuvar testleriyle incelenmektedir.
Bakanlığımız tarafından güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri; “www.guvensizurun.ticaret.gov.tr” adresinden erişilebilen “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” aracılığıyla tüketicilerimizle paylaşılacaktır. Bununla birlikte bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılması sağlanacak olup, imalatçı ve ithalatçı firmalarına idari para cezası uygulanacaktır.
Bununla birlikte güvensiz bulunan ürünlerin “sağlığa zararlı madde içermez” gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda, Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacaktır.
Diğer taraftan, tüketicilerimizin maruz kalabilecekleri risklerin azaltılması noktasında Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra, tüketicilerimizin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır.
Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmelidir. Ürün ambalajları ve üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı ve kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir.
Kırtasiye ürünlerinde:
Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde:
Tüketicilerimiz, güvenli olduğundan şüphe duydukları ürünleri “Alo 175 Tüketici Danışma Hattı”, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)” ve Bakanlığımızın web sayfası üzerinden ihbar ve şikâyet mekanizmalarını kullanarak Bakanlığımıza bildirebilirler.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.