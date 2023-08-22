Ticaret Bakanlığı'ndan kırtasiye ve tekstil ürünlerine denetim

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak, yeni eğitim ve öğretim yılının yaklaştığı bugünlerde tüketicilerimizin okul alışverişlerini güvenle yapabilmeleri için denetimlerimizi arttırmış bulunmaktayız.

Bu kapsamda, kırtasiye malzemeleri, çocuk ayakkabıları, okul kıyafetleri ve çantalarına yönelik gerçekleşen piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinde “güvensiz ürüne karşı sıfır tolerans” ilkesiyle hareket edilmektedir. Denetimlerde, kullanımı yasaklanmış kimyasalların yanı sıra, çocukların fiziki olarak zarar görebileceği kısımlar akredite laboratuvar testleriyle incelenmektedir.

Bakanlığımız tarafından güvensiz bulunan ürünlerin bilgileri; “www.guvensizurun.ticaret.gov.tr” adresinden erişilebilen “Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi” aracılığıyla tüketicilerimizle paylaşılacaktır. Bununla birlikte bu ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak, toplatılması sağlanacak olup, imalatçı ve ithalatçı firmalarına idari para cezası uygulanacaktır.

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Bununla birlikte güvensiz bulunan ürünlerin “sağlığa zararlı madde içermez” gibi reklam ve tanıtımlarının olduğunun tespit edilmesi durumunda, Bakanlığımız bünyesinde bulunan Reklam Kurulunca inceleme başlatılacaktır.

Diğer taraftan, tüketicilerimizin maruz kalabilecekleri risklerin azaltılması noktasında Bakanlığımızca gerçekleştirilen denetimlerin yanı sıra, tüketicilerimizin de ürün satın alırken dikkat etmeleri gereken bazı önemli hususlar bulunmaktadır.

Öncelikle satın alınan her ürünün ambalajı dikkatle incelenmelidir. Ürün ambalajları ve üzerinde yer alan uyarılar dikkatle okunmalı ve kullanım talimatları doğrultusunda hareket edilmelidir.

Kırtasiye ürünlerinde:

İmalatçı/ithalatçı açık isminin ve adresinin bulunduğu ürünler tercih edilmelidir. Markası ve modeli belli olmayan, üzerinde Türkçe uyarılar bulunmayan ürünler satın alınmamalıdır.

Oyuncak şeklinde olan veya oyuncak niteliği taşıyan kırtasiye ürünlerinde ise, hangi yaş grubuna yönelik olduğuna dair ibarelerin ve diğer uyarıların bulunup bulunmadığına bakılmalıdır. Örneğin, 36 aydan küçük çocuklar için risk oluşturan kırtasiye malzemelerinde bulunan uyarılar dikkate alınmalıdır.

Boya malzemelerinde, oyuncak görünümlü silgilerde, kalemtıraşlarda, oyun hamurlarında ve parmak boyalarında CE işaretinin bulunup bulunmadığı kontrol edilmelidir.

Tekstil ve ayakkabı ürünlerinde:

Ürünlerin içeriğini gösteren etiketlerin ve işaretlemelerin Türkçe ve kolay okunabilir olması zorunludur.

Çocuk kıyafetlerinde bulunan kordon, bağcık, küçük parça içeren süslemeler gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmelidir.

Tüketicilerimiz, güvenli olduğundan şüphe duydukları ürünleri “Alo 175 Tüketici Danışma Hattı”, “Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER)” ve Bakanlığımızın web sayfası üzerinden ihbar ve şikâyet mekanizmalarını kullanarak Bakanlığımıza bildirebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.