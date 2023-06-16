×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı'ndan e-ticaret sipariş iptallerine ceza

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#E-Ticaret#Ceza
Ticaret Bakanlığından e-ticaret sipariş iptallerine ceza
Oluşturulma Tarihi: Haziran 16, 2023 09:32

Ticaret Bakanlığı, e-ticaret'te sipari iptalleri konusunda vatandaşların mağduriyetleri için sektörü uyardı. 6 firmaya 9,2 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Teknolojide yaşanan gelişmeler beraberinde alışveriş alışkanlıklarının değişmesini ve toplam perakende ticaret içerisinde elektronik ticaretin payının artmasına yol açmıştır. Tüketicilerimizin satıcı veya sağlayıcı ile sözleşme konusu ürünleri fiziken görme ve kontrol etme imkanları olmaksızın yaptıkları alışverişlerde tam ve doğru bilgilendirilmeleri; cayma ve teslime ilişkin hakları büyük önem arz etmekte olup, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ile güvence altına alınmıştır.
Bu kapsamda siparişlerin satıcılar tarafından herhangi bir açıklama yapılmaksızın veya sipariş edilen malın stokta bulunmadığı/temin edilemediği gerekçesiyle iptal edildiğine ilişkin Bakanlığa ulaşan başvurular yakından takip edilmekte olup, bu kapsamda 2022 yılında 75 firma nezdinde inceleme ve denetim gerçekleştirilmiş olup 46 firmaya toplam 41.280.656 TL idari para cezası, 2023 yılının ilk beş ayında ise 6 firmaya toplam 9.252.704 TL idari para cezası uygulanmış, ayrıca 6 firma için de inceleme ve denetim başlatılmıştır.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınKamu işçilerine verilecek ikramiyelerin tarihleri belli olduKamu işçilerine verilecek ikramiyelerin tarihleri belli olduHaberi Görüntüle

Son günlerde geleneksel ve sosyal medyada yer alan haberler ile Bakanlığımıza intikal eden başvurularda; yaşanan kur ve fiyat artışları sebebiyle elektronik ticaret ortamında verilen siparişlerin gerekçesiz olarak iptal edildiğine yönelik şikayetlerde artış yaşandığı gözlemlenmekte olup konu ile ilgili Bakanlığımızca gerekli inceleme ve denetimler başlatılmıştır.

Bu kapsamda, Bakanlık tarafından sektörde faaliyet gösteren firmaların bilgilendirilmesi amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonuna iletilen yazıda herhangi bir gerekçe göstermeksizin veya stokta bulunmayan bir malın satışı nedeniyle mesafeli sözleşmenin satıcı tarafından iptal edilmesinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine aykırılık teşkil ettiği belirtilmiştir.

Söz konusu yazıda devamla, Bakanlık tarafından gerçekleştirilecek inceleme ve denetimler neticesinde ilgili mevzuat hükümlerine aykırılık teşkil ettiği tespit edilen işlem ve uygulamalara ilişkin olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da öngörülen idari yaptırımların uygulanacağı uyarısında bulunulmuştur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanlığı#E-Ticaret#Ceza

BAKMADAN GEÇME!

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

Emzirmek çocuğun eğitim hayatında başarıyı artırıyor! ‘Sadece zekâya değil, ruhsal gelişime dahi katkı sağlıyor’

#Anne Sütü
Mısırdaki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi Türkiyede hangi türler bulunuyor

Mısır'daki kaplan köpek balığı saldırısı korkuttu... Ülkemize de gelir mi? Türkiye'de hangi türler bulunuyor?

#Köpek Balığı Saldırısı
ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

ZAYIFLAMA İĞNELERİ DOSYASI | Kontrolsüzce kullanılıyor, reçetesiz satılıyor, zayıflamak uğruna riskleri göz ardı ediliyor

#Sağlık