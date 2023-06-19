×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı, bayram öncesi tedbir aldı

Güncelleme Tarihi:

#Ticaret Bakanlığı#Kurban Bayramı#Tedbir
Ticaret Bakanlığı, bayram öncesi tedbir aldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 19, 2023 11:32

Ticaret Bakanlığı bayram öncesi alışverişlerde vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması adına tedbirlerini artırdı.

Haberin Devamı

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Ülkemizde milli manevi değerlerimizin, ortak sevincimizin, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının üst düzeyde yaşandığı bayram dönemlerinde de vatandaşlarımızın huzuru ve refahı için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.

Kurban Bayramı, Ramazan Bayramı gibi ülke ekonomisine artan üretim ve satışlar anlamında büyük bir hareketlilik getirmekte, ülke ekonomisinin canlanmasına büyümesine katkılar yapmaktadır.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yapılan alışverişlerde kurbanlık, kıyafet, gıda, turizm, ulaşım, konaklama, gastronomi gibi geniş sektör yelpazesiyle üretici, tedarikçi ve tüketici üçgeninde ekonomimize büyük bir katma değer sağlamaktadır. Bu ekonomik faaliyetler gerçekleştirilirken, Özellikle vatandaşlarımız tarafından ihtiyaçların belirlenerek alışverişe çıkılması, farklı markalar ve ebatlardaki ürünlerde kıyaslamaya da imkan veren birim fiyatların etiketlerde olup olmadığına bakılması, ayrıca etiket fiyatı ile kasa fiyatlarının aynı olup olmadığına dikkat edilmesi tüketici hak ve menfaatleri açısından önem arz etmektedir.
Ticaret Bakanlığı olarak, vatandaşlarımızın taleplerini artırdığı bayram öncesi dönemde de tüm sektörler nezdinde fahiş fiyat artışlarıyla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamasına izin vermemek adına Bakanlığımız denetim birimleri 81 ilimizde denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam edecek ve Bakanlığımıza ulaşan şikayetler yakinen takip edilecektir.

Öncelikli amacımız, tüm vatandaşlarımızın haklarını ve refahını korumaktır. Bu sebeple piyasada arz ve talep dengesini bozucu faaliyetlere karşı mücadelemiz ve takibimiz daima titizlikle sürecektir. Bu doğrultuda, halkımızın mağduriyetine neden olan kişilere ilişkin her türlü idari yaptırım kararlılıkla uygulanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ticaret Bakanlığı#Kurban Bayramı#Tedbir

BAKMADAN GEÇME!

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik
Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

Elinde bir poşetle kapıdan içeri girdi, söyledikleri polisleri bile şoke etti! Kurbanının kimliği 25 yıl sonra tespit edildi

#Soğuk Dava