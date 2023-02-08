Ticaret Bakanlığı açıkladı! Yurt dışından gelecek yardımlara ilişkin duyuru

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Deprem nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyanın; gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.



İlgili Bakanlıklarca koordinasyonun düzenli yapılabilmesini teminen bu kapsamda gelen eşyanın aşağıda sayılan kurum/kuruluşlardan herhangi birinin adına gönderilmesi gerekmektedir.



Kamu kurum ve kuruluşlarına

Kamu yararına çalışan derneklere

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara

AFAD

Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

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Söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için;

Varsa taşıma belgesinin

Eşya listesinin (aşağıdaki örneğe uygun olarak) geldiği gümrük idaresine sunulması yeterlidir.