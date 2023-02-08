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Ticaret Bakanlığı açıkladı! Yurt dışından gelecek yardımlara ilişkin duyuru

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#Ticaret Bakanlığı#İthalat#Gümrük
Ticaret Bakanlığı açıkladı Yurt dışından gelecek yardımlara ilişkin duyuru
Oluşturulma Tarihi: Şubat 08, 2023 08:50

Ticaret Bakanlığı yurt dışından Türkiye'ye gönderilen yardım malzemelerinin gümrük vergisi, ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın ithal edilmesinin mümkün olduğunu ve belirlenen kurumlara gönderimlerin yapılması gerektiğini açıkladı.

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Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Deprem nedeniyle zarar gören kişilere ücretsiz olarak dağıtılmak veya kullanımlarına sunulmak üzere yurt dışından gönderilen temel ihtiyaç maddeleri ile diğer eşyanın; gönderilmesi durumunda gümrük vergilerine ve ticaret politikası önlemlerine tabi olmaksızın ithal edilmesi mümkün bulunmaktadır.

İlgili Bakanlıklarca koordinasyonun düzenli yapılabilmesini teminen bu kapsamda gelen eşyanın aşağıda sayılan kurum/kuruluşlardan herhangi birinin adına gönderilmesi gerekmektedir.

Kamu kurum ve kuruluşlarına
Kamu yararına çalışan derneklere
Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara

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AFAD
Ankara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Şanlıurfa Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Kahramanmaraş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adıyaman Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Adana Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
Diyarbakır Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı

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Söz konusu eşyanın gümrük işlemlerinin yapılabilmesi için;

Varsa taşıma belgesinin
Eşya listesinin (aşağıdaki örneğe uygun olarak) geldiği gümrük idaresine sunulması yeterlidir.

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#Ticaret Bakanlığı#İthalat#Gümrük

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