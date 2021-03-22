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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 20:52 | Son Güncelleme:

Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Gentiloni ile görüştü

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Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Gentiloni ile görüştü

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Avrupa Birliği (AB) Ekonomi Komiseri Paolo Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi ve yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

Pekcan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gentiloni ile AB Zirvesi öncesinde önemli bir çevrim içi toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bakan Pekcan, görüşmede, ikili ekonomik ve ticari ilişkiler, Türkiye-AB Pozitif Gündemi, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, Yeşil Mutabakat ve gümrük iş birliği konularını değerlendirdiklerini kaydetti.

Ticaret Bakanı Pekcan, AB Ekonomi Komiseri Gentiloni ile görüştü

Pekcan, "Sayın Gentiloni ile gümrük işlemlerinin dijitalleştirilmesi, yetkilendirilmiş yükümlülerin karşılıklı tanınmasına ilişkin ileri iş birliğinin sürdürülmesi ve daha yakın bir diyalog tesisi için mutabık kaldık. Bu verimli görüşme için kendisine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

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