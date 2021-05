THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Travel Plus organizasyonunun bu yılki değerlendirmesinde kategorilerin içeriği, salgın süreciyle uyumlu olarak "Hijyen", "Sürdürülebilirlik" ve "Sağlık" alanlarındaki yeni standartlar göz önünde bulundurularak şekillendirildi.



Bu kapsamda THY, misafirlerine sunduğu hijyen seti, battaniye ve kulaklık ürünlerinin paketlemesinde kullandığı kompost ambalajlar, çocuk yolcular için özel tasarlanan oyuncak setleri, uçak içi eğlence sistemi ve uçuş sırasında yolculara eşsiz bir seyahat deneyimi yaşatan "Planet" ile öne çıktı.



THY, "Yolcu hijyen kiti", "Sürdürülebilir ambalaj girişimi", "Çocuk Sağlığı Girişimi" ve "Yolcu Sağlığı Teknolojisi" kategorilerinde "Gold standart" ödülüne layık görüldü.



ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLEN HİZMETLERDE NELER VAR?



Değerlendirmede yer alan "Hijyen" kategorisi ile hem hava yollarının hem de tedarikçilerin yenilikçiliğini ve beraberinde sundukları çözüm önerileriyle reflekslerinin ölçülmesi amaçlanıyor.



THY'nin yolcularına güvenli bir seyahat ortamı sunmak için tasarladığı hijyen kitleri içerisinde uçuş süresine göre maske, antiseptik mendil ve el dezenfektanları yer alıyor. Sette yer alan ürünler rakiplerine göre, tasarım, içerik ve kalite açısından farkını yansıtarak "Gold" statüsünde ödüle layık görüldü.



THY'nin misafirlerine sunduğu battaniye ve kulaklık ürünlerinin paketlenmesinde plastik poşet yerine yüzde 100 biyolojik olarak parçalanabilir (biodegradable) ve kompostlanabilir çevre dostu özel bir ambalaj kullanılıyor. Bayrak taşıyıcı havayolunun doğa dostu ürünleri, çevresel bir soruna getirdiği çözümle rakiplerinin arasından sıyrılarak "Gold" statüsünde ödüllendirildi.



Gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmayı önemseyen THY'nin dış hat seferlerinde çocuk yolcularına sunduğu oyuncak setleri de Adventure firması iş birliğinde doğal malzemelerden üretiliyor. Bayrak taşıyıcı hava yolu, çocuk misafirlerinin sağlığını korumak için plastik yerine ahşap oyuncaklar tercih ediyor. THY, Doğal Hayatı Koruma Vakfının verdiği bilgiler doğrultusunda hazırladığı broşürler ve yaşam alanı tehdit altında olan hayvan figürlerinden oluşan "Oyuncağım Doğadan’" konseptli oyuncaklarla çocukların çevre bilincine katkı sağlıyor.



Uçak içi medya platformu Planet'e eklenen içerikler uçuş sırasında yolcuların kendilerini daha rahat hissetmesini ve konforlu bir uçuş deneyimi yaşamasını sağlıyor. Özellikle uzun uçuşlarda yolcuların uyku kalitesinin artmasına yardımcı olan içerikler arasında stresi azaltma, sakinlik, motivasyon, bilinçli farkındalık, beden sağlığı ve nefes kontrolü gibi konular yer alıyor. Çocuklar için özel hazırlanmış videolara da yer verilen platformda, 9 dilde içerikler sunuluyor.



Tüm hava yolları tarafından titizlikle takip edilen "Travel Plus Havayolu Amenity Awards" organizasyonu, THY'nin uluslararası arenadaki başarılarına katkı sunması açısından önem taşıyor. Tüm operasyonlarını topluma, ekonomiye ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle yürüten ve sürdürülebilir kalkınmaya her geçen gün daha da katkı sağlayan THY, başarılarını yükseklere taşımaya devam ediyor.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara