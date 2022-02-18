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THY'nin Airbus A350-900 tipi 6'ncı uçağı İstanbul'da

#THY#Airbus A350-900#Uçak

Türk Hava Yolları(THY), Avrupalı uçak üreticisi Airbus'tan 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verdiği A350-900 tipi uçaklardan 6'ncısını teslim aldı. THY'nin yeni nesil uçaklarından olan, sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkan A350-900'ler, New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli hatlarda uçuyor.

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Fransa'nın Toulouse şehrinden kalkan THY'nin TC-LGF kuyruk tescilli Airbus A350-900 tipi yeni uçağı saat 21.10'da İstanbul Havalimanı'na indi. İşlemlerin yapılmasının ardından önümüzdeki günlerde seferlerine başlayacak olan A350, uzun menzilli rotalarda kullanılacak. Airbus'a 25'i kesin, 5'i opsiyonlu olmak üzere toplam 30 adet sipariş verilen uçaklar peyderpey filoya dahil edilecek. Son teknolojiye sahip özellikleriyle dikkat çeken A350-900'ler, sessizliği ve yakıt verimliliğiyle öne çıkıyor. Kokpitinde 6 adet dokunmatik ekran ve uçağın dışına monte edilen kameralar sayesinde taksi yollarının kokpitten izlenmesi gibi birçok yeniliğin hayata geçirildiği yeni nesil uçaklar pilotlara büyük kolaylık sağlıyor.

Filoya katılan yeni A350'ler ile havayolu, A330 ve A350XWB aileleri arasındaki eşsiz ortak kullanım yeteneği sayesinde operasyonel esneklik ve daha düşük işletme maliyetleri gibi avantajlardan yararlanacak.

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İKİ SINIFLI KABİN... 329 KOLTUK...

THY'nin A350-900 uçağı, modern ve konforlu, 32 adet "Business" ve 297 adet "Comfort ekonomi" olmak üzere 329 koltuklu iki sınıf kabin düzenine sahip. Buna ek olarak uçak, uzun mesafeli uçuşlarda daha keyifli bir yolcu deneyimi için yüksek çözünürlüklü ekranlar ve internet bağlantısı sunan en yeni nesil uçak içi eğlence sistemi ile donatılmış durumda.

A350'ler, en yeni aerodinamik tasarıma, karbon fiber gövde ve kanatlara ve yeni nesil yakıt tasarruflu Rolls-Royce motorlara sahip. Bu son teknolojiler birlikte, yakıt ve emisyon tüketiminde yüzde 25'lik bir azalma ile rakipsiz bir verimlilik sunuyor. A350 XWB kabini, çift koridorlu uçak sınıfının en sessizidir; yolculara ve mürettebata en konforlu uçuş deneyimini sunan en modern uçak içi ürünlere sahip.

A-350'ler THY'nin New York, Washington, Manila, Bounes Aires, Sao Paulo gibi uzun menzilli hatlarında uçuyor.

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#THY#Airbus A350-900#Uçak

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