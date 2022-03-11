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THY'den sefer iptalleri

#Türk Hava Yolları#İstanbul#Kar Yağışı
THYden sefer iptalleri

THY, hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerini iptal etti.

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Türk Hava Yolları(THY), 11 - 12 Mart tarihinde beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı bazı seferlerini iptal etti.

THY'den yapılan açıklamada, "Seferi iptal olan yolcularımız uçuş saatine kadar web sitemiz, mobil uygulamamız, +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimiz ve bileti satın olmuş oldukları acente üzerinden değişiklik veya iade işlemlerini tamamlayabilirler. Uçuş saati geçen yolcularımız değişiklik veya iade işlemleri için +90 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizle iletişime geçebilirler. 11 - 12 Mart itibarıyla beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları kalkışlı/varışlı seferlere biletli olan yolcularımıza özel haklar tanınmıştır. " denildi.

THY ayrıca 13 Mart 2022 tarihinde İstanbul çıkışlı Soçi varışlı uçuşları iptal etti.

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#Türk Hava Yolları#İstanbul#Kar Yağışı

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