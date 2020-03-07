THY’den Koronavirüse tam saha pres

“Biliyorsunuz ki her yılın kendisine özgü özellikleri var. 2020 yılının ocak ayında çok güçlü bir başlangıç yapmış ve ocak ayını geride bırakmışken, şubat aynının ortasından itibaren etkili olan Wuhan kaynaklı koronavirüsü hadisesinin bütün dünyada etkili olduğu bir sürece girdik. Sadece bölgesel bir kriz olmaktan çıkıp globalleşen ve sadece insanlar üzerinde ve insanların bağışıklık sistemi üzerinde etkili olarak ölümlere sebebiyet vermesi değil, aynı zamanda şirketlerin, dünya ekonomisinin, özellikle havacılığın da bağışıklık sistemini etkisiz hale getirebilecek bir biçimde dünyada şu anda etkili olan bir virüsle karşı karşıya olduğumuzu da ifade etmek isterim. Küresel bir virüs vakasıyla karşı karşıyayız.”

Bu sözlerin sahibi Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı. THY’nin Yeşilköy’deki merkezinde bir basın toplantısı düzenleyen İlker Aycı’nın medya mensupları ile bir araya gelmesinin asıl sebebi şirketinin 2019 yılı mali sonuçlarını açıklamaktı. Ancak toplantının ana gündemi koronavirüs oldu. Koronavirüs krizi şirketin son yıllarda karşı karşıya kaldığı ilk felaket değil. Havalimanı saldırısı, darbe girişimi, Boeing ve Airbus uçaklarıyla ilgili problemlere bir de havalimanının taşınmasını etkilersek THY’nin sürekli olağanüstü hal yaşadığını söylememiz yanlış olmaz. Zaten İlker Aycı da dün konuşmasına bu tabloyu hatırlatarak başladı.

RİSK VARSA UÇUŞ YOK

İlker Aycı koronavirüs nedeniyle tedbirler alındığını, Dünya Sağlık Örgütü’ün yakından takip ettiklerini belirterek şunları söyledi: "Özellikle koronavirüs konusunda da arkadaşlarımızla birlikte farklı senaryolar üzerinde çalıştık, çalışmaya devam ediyoruz. Sürekli de bunu güncelliyoruz. Bu kapsamda Çin, İran, İtalya, Güney Kore, Irak ve Nahçivan'a düzenlediğimiz seferlerimizi iptal ettik. Risk grubunda olan ve risk grubu ülkeleri olarak ilan edilen ülkeler konusundaki buralara seyahat yapan uçaklarımızı da etkisi kanıtlanmış bilimsel yöntemlerle dezenfekte ediyoruz, temizliğini tam olarak yapıyoruz ve ondan sonra sefere alıyoruz. Misafirlerimizin bu anlamda endişesiz olarak bizimle birlikte uçaklarımızda seyahat edebileceklerini ve onlara uygun sağlıklı bir seyahat ortamı sunduğumuzu da burada ifade etmek isterim. Bu süreçte özellikle çok yakın bir mesaide bulunduğumuz başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve ekibi olmak üzere tüm Sağlık Bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün virüsten sadece Asya değil, sadece Çin merkezli Güney Kore ve diğer ülkeler değil, şu anda Avrupa'da bu virüsten başta İtalya olmak üzere, hatta Fransa, şimdi Almanya ve diğer ülkeler olmak üzere Avrupa'da şu anda bundan çok ciddi bir sıkıntı içinde."

BAKANLIKLA TAM KOORDİNE

Aycı, "Avrupa'dan bu virüsün ülkemize bulaşmaması için, İran ve diğer komşu ülkelerden bulaşmaması için, Asya'da bu virüsün gelmemesi için bir dizi tedbiri çok etkin bir biçimde ve zamanında, hatta sektörümüzdeki pek çok ülke ve havayolu şirketinden önce adım atarak, uçuşlarımızı keserek, durdurarak bu krizin ülkemize ulaşmasını engellemek adına çok önemli adımları attık. Diğer tüm uluslararası, ulusal kuruluşlarla birlikte çok yakinen çalışmaktayız. Gerek sivil havacılığımız, gerek Dünya Sağlık Örgütü, gerek Sağlık Bakanlığımız, Ulaştırma Bakanlığımız, İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, tüm ilgili otoritelerle çok yakın bir mesai içerisindeyiz” diye konuştu. Dünyada bu krizin giderek büyüdüğünü Amerika dahil her yerde görülmeye başlandığına dikkat çeken Aycı, “Bizim için asıl olan riski minimize etmek için elden gelen tüm tedbirleri alacağız ve almaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPLAM GELİR 13.2 MİLYAR DOLAR

- 2019 yılında geçen yıla göre toplam gelir 13.2 milyar dolara çıktı.

- Yolcu sayısı geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 1.7 arttı ve 2019 yılında 74.3 milyon yolcuya ulaşıldı.

- Dış hat yolcu sayısı 2019 yılında 2018’e göre yüzde 3.8 artarak 44 milyon olarak gerçekleşti. Faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar - EBITDAR (FAVKÖK) 2019 yılında geçen yıla göre yüzde 7 azalarak yaklaşık 3.1 milyar dolar oldu.

- Turkish Cargo, dünyanın 126 ülkesine kargo ulaştırmaya başladı.

- 2019 yılında taşınan kargo bir önceki yıla göre yüzde 9.2 artışla 1.5 milyar tona ulaştı.

- THY’nin uçak sayısı yılbaşı itibariyle 350 oldu.

2019 NET KÂRI 788 MİLYON DOLAR

2019 yılı finansal ve operasyonel sonuçlarını açıklayan İlker Aycı, “Türk Hava Yolları 2019 yılını zayıflayan global talep ortamı ve artan rekabete, Boeing MAX sorunu, Airbus NEO uçak teslimatlarında yaşanan gecikmeler ile İstanbul Havalimanı’na taşınmasının etkilerine rağmen 788 milyon dolar net kâr ile tamamladı. Türk Hava Yolları, tek seferde şimdiye kadar yaşanmış en büyük havalimanı taşınmasını başarılı bir şekilde tamamladığı, global havacılık sorunu haline dönüşen Boeing 737-8 Max uçaklarından filomuzda bulunan ve 2019 yılında dahil olmasını planladığımız toplam 24 adet uçağı uçuramadığımız 2019 yılını 876 milyon dolar esas faaliyet kârı ve 788 milyon dolar net kâr ile tamamlamayı başardı. Türk Hava Yolları, yılın son çeyreğinde 336 milyon dolar net kâr ile en yüksek son çeyrek net karını elde etmiş oldu” diye konuştu.