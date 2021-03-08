THY Yönetim Kurulu Başkanı Aycı: Rakiplerimizi geride bıraktık

THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı'nın açıklamalarından notlar;

Pandemi sürecinde havacılık sektörü en çok etkilenen sektörlerden oldu. Yasaklar, kısıtlamalardan dolayı tarihin en zor yılını havacılık sektörü geride bıraktı.

Hem 2020'nin değerlendirmesini yapmak, dünyada neler oldu biz ne yaptık görmek lazım diye açıklamalarımızı yapacağız. 2021'in yılını da konuşacağız. Pandemi döneminde güçlü THY tüm rakiplerinden olumlu ayrışmıştır. Ben tüm çalışanlarımızı bu başarıdan dolayı kutluyorum. Tüm Bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. İş ortaklarımızı da unutmuyorum. Tüm iş ortaklarımıza, isimsiz kahramanlara teşekkürlerimi sunuyorum.

Özellikle 2020'nin son çeyreğinde 112 milyon dolar faaliyet geliriyle seneyi kapatıyoruz. 2019'un yüzde 40 seviyesinde gelir üretmiştik ancak son çeyrekte 1.8 milyar dolarlık gelir elde ettik. Her çeyrekte bunu arttırdık. Rakiplerimizden daha olumlu ayrıştık. Bu dönemde 2019'un yüzde 40'ı kapasiteye rağmen 400 milyon dolarlık başarımız oldu. 300 milyon dolarlıksa tasarruf yaptık.

Havayolları şirketleri dünyada nakit destekler aldı. Buna rağmen işten çıkarmalar gerçekleştirdiler. 2 milyar dolardan 20 milyar dolara kadar yardım aldılar. 191 milyar doları tüm dünyada havacılıktaki yardımlar aşmıştır. Ancak yine de işten çıkarmalar yaşanmıştır. Devletimizden nakit destek almadan, çalışanlarımızı işten çıkarmadan diğer şirketlerden farklı bir duruş sergiledik. Kargo teşkilatımız en hızlı ve en çok büyüyen kargo teşkilatı oldu.