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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 09.05.2021 - 12:37 | Son Güncelleme:

THY yine Avrupa'da lider oldu

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THY yine Avrupa'da lider oldu

Türk Hava Yolları (THY), 6 Mayıs'taki günlük ortalama 504 uçuşla Avrupa'daki liderliğini sürdürdü.

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatının (EUROCONTROL) uçuş trafiği raporuna göre, Türk Hava Yolları (THY) bu tarihte icra ettiği günlük ortalama 504 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.

THY'yi, 392 seferle Air France takip etti. Listenin 3. sırasında 377 uçuşla Lufthansa, 4. sırasında 344 uçuşla Wideroe, 5. sırasında 304 uçuşla KLM, 6. sırasında ise 293 uçuşla DHL Express yer aldı.

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