THY ve İstanbul Havalimanı, Avrupa'nın zirvesindeki yerini korudu

İstanbul Havalimanı ile Türk Hava Yolları (THY), Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) verilerine göre Ocağın üçüncü haftasında Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.



EUROCONTROL, 18-24 Ocak arasındaki uçuş trafiği raporunu yayınladı. Rapora göre, THY, geçen hafta günlük ortalama 596 uçuşla Avrupalı rakiplerini geride bıraktı.



Pegasus Havayolları ise günlük ortalama 247 uçuşla listede 5. sırada yer aldı.



Aynı raporda Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı konumundaki İstanbul Havalimanı, 18-24 Ocak'ı kapsayan haftada günlük ortalama 484 uçuş sayısıyla Avrupa'daki havalimanları arasında birinci sırada yer aldı.



İSTANBUL HAVALİMANI ZİRVEDE



İstanbul Havalimanı hafta bazlı en yüksek uçuşa ise 564 sefer ile 22 Ocak Cuma günü ulaştı. İstanbul Havalimanı'nı sırasıyla Paris Charles De Gaulle, Amsterdam Schiphol ve Frankfurt Havalimanı takip etti.



İGA'nın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Avrupa'da birinciyiz.18-24 Ocak Eurocontrol verilerine göre, en çok uçak seferi yapılan havalimanı olduk. Sağlıklı ve emniyetli nice uçuşlar dileriz." ifadelerine yer verildi.