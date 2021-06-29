MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriTHY Teknik AŞ'ye üs bakım yetkisi
GeriEkonomi THY Teknik AŞ'ye üs bakım yetkisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 29.06.2021 - 11:06 | Son Güncelleme:

THY Teknik AŞ'ye üs bakım yetkisi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
THY Teknik AŞ'ye üs bakım yetkisi

Türk Hava Yolları (THY) Teknik AŞ, İstanbul Havalimanı’ndaki "C/D" hangarları için üs bakım yetkisi aldı.

THY Basın müşavirliğinden yapılan açıklamada, yetki sonrası ağır bakım hizmeti verilmeye başlanan 3 Airbus tipi uçaktan ilkinin bakım çıkışının yapıldığı belirtilerek, 60 bin metrekare kapalı alana sahip olan "C/D" hangarlarının 3 geniş ve 6 dar gövde uçağa aynı anda hizmeti verilebildiği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen THY Teknik AŞ Genel Müdürü Mikail Akbulut, “Kısa bir süre önce hizmete açılan ve sivil havacılığımız için bir dönüm noktası olan C/D Hangarlarımızda ilk uçak üs bakımını tamamlamış olmanın gururunu yaşıyoruz. İstanbul Havalimanı’nda bulunan tesislerimizin tüm fazları tamamlandığında, bu yerleşkede sahip olacağımız toplamda 11 hangarda 26 dar ve 19 geniş gövde uçağa aynı anda bakım-onarım hizmeti verebileceğiz." ifadelerini kullandı.

Borsada kolay işlem ve düşük komisyon için tıklayın

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi