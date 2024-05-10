THY ile Voleybol Federasyonu arasında iş birliği

Haberin Devamı

Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu markası olan Türk Hava Yolları, gerçekleştirilen sponsorluk anlaşması ile Paris 2024 Yaz Olimpiyat oyunlarında ülkemizi temsil edecek Türkiye Voleybol Kadın Milli Takımı’na yolculuğunda eşlik edecek.

İmzalanan sponsorluk anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı ve İcra Komitesi Prof. Dr. Ahmet Bolat, "Bayrak taşıyıcı hava yolu olarak Olimpiyat Şampiyonluğunun kazanılması durumunda şampiyon takımımızın her bir oyuncusuna 1 MİLYON MİL vereceğiz. Milli hava yolu olarak Ülkemizin dünya voleybolunda çok önemli bir konumda olmasının bilinciyle, sporun birleştiriciliğini, Türk sporunu ve sporcularımızı, ülkemizin değerlerini, zenginliklerini ve kıymetlerini destekliyor, bunları dünyanın dört bir yanına taşıyoruz. 2017 yılından beri sürdürdüğümüz sponsorluğumuzu 2024-25 sezonunda da devam ettirmekten ve Voleybol Federasyonumuza destek vermekten gurur duyuyoruz." dedi.