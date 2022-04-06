THY güven tazeledi

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Türk Hava Yolları yapılan denetimlerde büyük sınav verdi ve bulgusuzluk oranı sıfıra yakın çıktı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi Twitter hesabında yaptığı açıklamada, "Havayolumuza, son 1 yıl içinde 36 ülkede 81 emniyet (SAFA) denetlemesi yapılmıştır. Bu denetlemeler sonucunda bulgusuzluk oranımız 0,070 (neredeyse sıfır bulgu) olmuştur. Sizlere kaliteli ve emniyetli şekilde hizmet vermekten mutluyuz." dedi.