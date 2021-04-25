THY en yakın rakibine 2 kat fark attı

Şirket, ortaya koyduğu başarılı performans ile listenin ikinci sırasında yer alan havayolu şirketinin iki katından daha fazla sayıda uçuş gerçekleştirdi. Dünyanın önde gelen havacılık veri ve analiz sağlayıcısı Official Aviation Guide (OAG) tarafından 19 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan rakamlara göre ise Türk Hava Yolları, kapasite olarak dünyada ilk 10 havayolu arasında yer alırken, Avrupa’da yine ilk sırada yer aldı.



Arz edilen koltuk kilometre olarak da Türk Hava Yolları dünya çapında 5. sıraya yerleşirken Avrupa’da lider konumda bulundu. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı; “Veriler, Türk Hava Yolları ailesi olarak emeklerimizin karşılığı olduğunu gösteriyor. İnanıyorum ki 2021 yılını da 2020 yılında olduğu gibi dünyanın pandemiyi en başarılı şekilde yöneten havayolu şirketi olarak tamamlayacağız. Pandemi geride kaldığında bu unvanla hatırlanacak, bayrağımızı daha güçlü şekilde dalgalandırmaya devam edeceğiz” dedi.

PAZAR PAYI ARTTI

Aycı, 8 Mart günü düzenlediği basın toplantısında şirketin rakiplerinden pozitif ayrıştığı verilere işaret ederek 2021 yılındaki başarı için ipuçları vermişti. Türk Hava Yolları, açıklanan rakamlara göre 2020 yılını Avrupa’da en çok uçan (44 iç hat, 165 dış hat noktaya) network taşıyıcı olarak geride bıraktı. Pandemi nedeniyle 2020’de 2019’un yüzde 40’ı kadar kapasite arz edebilen şirket yolcu sayısında en az düşüş yaşayan (eksi yüzde 62), network taşıyıcılar arasında doluluk oranı en yüksek (yüzde 71) şirket oldu.



Turkish Cargo da küresel gıda ve medikal ürün zincirinin devamlılığı için operasyonlarına aralıksız devam etti, 2020 yılında pazar payını yüzde 4.7’ye çıkardı. Kargo markasının küresel hava kargo taşıyıcıları arasındaki sıralaması ise 8’den 6’ya yükseldi. 2011’de 33, 2016’da 22. sıradaydı. 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4.6 olan pazar payını 4.8’e yükselten hava kargo markası, sektör ortalamasının yüzde 63.4 olduğu kargo doluluk oranında yüzde 82.2’ye ulaştı. 2020 ilk çeyrek verisi, yüzde 73.2’ydi.

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