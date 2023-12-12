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THY 5 uçağını AJet'e devretti

Güncelleme Tarihi:

#THY#Ajet#Uçak
THY 5 uçağını AJete devretti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 12, 2023 17:55

Türk Hava Yolları, AJet'in gerekli izinleri alıp faaliyete geçmesi için mülkiyetinde bulunan 5 Boeing B737-800 uçağını AJet'e devretme kararı verdi.

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AnadoluJet'in AJet olarak adının değiştirilmesinin ardından Türk Hava Yolları, markanın gerekli izinleri alması için 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağını AJet'e devretti.

THY'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuz yüzde 100 iştirakimiz olan AJet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin (AJet) Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başlayabilmesi için Ortaklığımız mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın ayni sermaye olarak AJet'e devredilmesine karar vermiştir. 

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#THY#Ajet#Uçak

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