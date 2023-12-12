THY 5 uçağını AJet'e devretti

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AnadoluJet'in AJet olarak adının değiştirilmesinin ardından Türk Hava Yolları, markanın gerekli izinleri alması için 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağını AJet'e devretti.

THY'den KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Yönetim Kurulumuz yüzde 100 iştirakimiz olan AJet Hava Taşımacılığı A.Ş'nin (AJet) Ticari Hava Taşıma İşletmeleri Yönetmeliği çerçevesinde gerekli izinleri alarak faaliyetlerine başlayabilmesi için Ortaklığımız mülkiyetinde bulunan 5 adet Boeing B737-800 tipi uçağın ayni sermaye olarak AJet'e devredilmesine karar vermiştir.