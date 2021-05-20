Thodex’in kritik ismi adli kontrolle serbest

Şüpheli Rana Azap, savcılık ifadesinde firari Faruk Fatih Özer’e ait yazılım firmasında 2016 yılında ön muhasebeci olarak işe başladığını söyledi. Özer’in kardeşi Serap Özer ile birlikte satış danışmanı olarak çalıştığını, evinin uzak olması ve ulaşım sıkıntısı yaşaması üzerine ayrıldığını, bir süre işsiz kaldıktan sonra 2017-2018 yılları arasında Serap Özer aracılığıyla bu kez Thodex’te işe başladığını belirterek burada faturaları toparlayıp, ay sonunda müşavire verdiklerini söyledi. İfadesinde, genel olarak kripto para ile ilgili teknik bilgisi olmadığını iddia eden Rana Azap’ın, Dogecoin isimli coinin fiyatının diğer borsalardan daha uygun olduğunu, buna kendisinin müdahale etme gibi bir durumu bulunmadığını söyledi.



‘KAÇACAĞINI BİLMİYORDUM’

Faruk Fatih Özer’in yurtdışına kaçacağını bilmediğini belirten Rana Azap, kendisinin de mağdur olduğunu, zimmetine para geçirmediğini öne sürdü. Muhasebeci olmasına rağmen banka erişim yetkisi olmadığını, şirket kurulduğundan beri Özer kardeşlerin sık sık durumun kötü olduğunu söylediklerini ancak yine de ünlülerle reklam yaparak müşteri çekmeleri gerektiğini anlattıklarını söyledi. Ağabey Güven Özer, kız kardeş Serap Özer ve firari patron Faruk Fatih Özer’in, sık sık odaya kapanarak toplantı yaptıklarını, ayrıca parayı yurtdışına çıkarıp çıkarmadıklarını bilmediğini söyleyerek suçlamaları kabul etmedi.

PARAYI BENİM HESABIMA YOLLADI

Rana Azap, savcılığa verdiği ifadenin ardından, “Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma” ve “Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık” suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. İfadesinde, “50 bin lira hesap hareketi, nişanlımla ilgilidir. Kendisinin Dogecoin almak istemesi nedeniyle benim hesabıma yolladığı paradır. Zaten ben de sistemden 50 bin lirayı çekemedim. Faruk bey de bana ortak gruptan, ‘Her şey düzelecek’ dedi. Haberlerde yurt dışına çıktığı söylentilerinden sonra gruptaki herkesle, bir açıklama yapması için baskı yaptık. Baskı sonunda web sitesindeki yazısını bizimle paylaştı. Daha sonra da haber alamadık. Firma kapanınca biz de paramızı alamadık” dedi.

KUŞADASI’NDA YAKALANDI

Kuşadası’nda yakalanan Zuhal Özer de savcılık ifadesinde şirkette SGK kaydı olduğunu fakat çalışmadığını, Faruk Fatih Özer’in yeğenleri için her ay düzenli maaş yatırdığını söyledi. Zuhal Özer, kendi adına bulunan yaklaşık 130 bin lira değerindeki kripto paradan bilgisi olmadığını, hesabı Faruk Fatih Özer’in açmış olabileceğini belirtti. Mahkemece yurt dışına çıkış yasağı konulan Özer adli kontrolle serbest kaldı.

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