×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

THK’nın ‘Ateş Kuşları’ operasyona hazır

Güncelleme Tarihi:

#THK#Ateş Kuşları#Yangın
THK’nın ‘Ateş Kuşları’ operasyona hazır
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 08, 2024 11:23

Türk Hava Kurumu (THK) ait CL-215 tipi söndürme uçakları, Bodrum-Milas Havaalanına konuşlandırıldı. Uçakların yangın ihbarlarına karşı operasyona hazır hale getirildiği aktarıldı.

Haberin Devamı

Türk Hava Kurumu (THK) ait ve kamuoyunda Ateş Kuşları olarak bilinen CL-215 tipi söndürme uçakları, Bodrum-Milas Havaalanına konuşlandı. THK'dan yapılan açıklamada dört uçağın bakımlarının tamamlandığı ve yangın ihbarları halinde operasyona hazır oldukları belirtildi. 

Önceki gün Ankara Etimesgut’taki yerleşkeden havalanan iki adet söndürme uçağı olası yangın durumunda bölgede faaliyet gösterecek. Aktif diğer iki uçağın ise Mayıs ayı içinde bölgede olacağı ifade edildi. 

THK’nın ‘Ateş Kuşları’ operasyona hazır



THK tarafından yapılan açıklamada, "Aktif halde yangın operasyonlarına hazır olan iki söndürme uçağımız kontrolleri ve bakımlarının tamamlanmasının ardından, önceki gün Milas meydanına intikal etmiş olup çıkabilecek orman yangını ihbarlarına talep edildiğinde müdahale edilebilecektir. Ayrıca 13-15 Mayıs tarihleri arasında ise Milas'ta bulunan iki uçağın Orman Genel Müdürlüğü tarafından kabul işlemleri yapılması planlanmıştır. Mayıs ayı içinde diğer iki söndürme uçağımız da Bodrum-Milas Havalimanı’nda konuşlanması planlanmış ve yangın bölgelerinde 4 adet uçağımız ay içinde faal olarak hizmette bulunacaktır" denildi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#THK#Ateş Kuşları#Yangın

BAKMADAN GEÇME!