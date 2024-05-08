THK’nın ‘Ateş Kuşları’ operasyona hazır

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Türk Hava Kurumu (THK) ait ve kamuoyunda Ateş Kuşları olarak bilinen CL-215 tipi söndürme uçakları, Bodrum-Milas Havaalanına konuşlandı. THK'dan yapılan açıklamada dört uçağın bakımlarının tamamlandığı ve yangın ihbarları halinde operasyona hazır oldukları belirtildi.



Önceki gün Ankara Etimesgut’taki yerleşkeden havalanan iki adet söndürme uçağı olası yangın durumunda bölgede faaliyet gösterecek. Aktif diğer iki uçağın ise Mayıs ayı içinde bölgede olacağı ifade edildi.