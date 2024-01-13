Tesla üretimi durduruyor

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Elektrikli otomobil devi Tesla'da üretim sekteye uğradı. Kızıldeniz'deki çatışmalar nedeniyle gemilerin daha uzun sefer yapması ve tedarik sıkıntılarının doğması nedeniyle markanın Berlin'deki fabrikasında üretim iki hafta boyunca duracak.

Tesla yaptığı açıklamada, 29 Ocak'tan 12 Şubat 2024'e kadar üretimini durdurabileceğini açıkladı.

Tesla yönetiminin yaptığı açıklamada "Oldukça uzun nakliye süreleri tedarik zincirlerinde bir boşluk yaratıyor. Bu nedenle bileşen eksikliği nedeniyle Gigafactory Berlin-Brandenburg'daki araç üretimini askıya almak zorunda kalıyoruz" ifadeleri kullanıldı.