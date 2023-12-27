Tesla fabrikasında can pazarı! Robot mühendise saldırdı... Ortalık kan gölüne döndü

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Robot işçi kavramı, ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın öncülüğünde ciddi şekilde hayatımıza giriyor. Ancak yeni ortaya çıkan bir olay robot işçi hakkında soru işaretlerine neden oldu. Tesla'nın ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan fabrikasında bir mühendisin iki yıl önce arızalı bir robotun saldırısına uğradığı ortaya çıktı.

New York Post'ta yer alan habere göre, otomobil parçaları kesen robotun mühendisi sıkıştırdığını ve metal pençelerini mühendisin koluna ve sırtına sapladığı ifae edildi. Edilinen bilgiye göre mühendisin sol elinde oldukça derin bir kesik oluştu. Olaydan sonra mühendisin kanlar içinde kaldığı belirtildi. Mühendis ve ekibinin yazılımlarını programlarken bu robotu açık unuttukları iddialar arasında.

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FABRİKADA GÜVENLİK SORUNU VAR

ABD Mesleki Güvenlik ve Sağlık İdaresi'ndeki raporlara göre geçen yıl Tesla'nın Giga Texas fabrikasındaki neredeyse her 21 işçiden birinin yaralandığı iddia edildi. ABD genelindeki otomotiv endüstrisinde geçen yıl ortalama yaralanma oranı ise her 30 çalışandan biri olarak gerçekleşti.

Fabrikada çalışan birçok mevcut ve eski Tesla çalışanı, yönetimin hızlı üretim taleplerinin güvenlik açıklarına yol açtığını söyledi. Çalışanlar, aralarında vinç, çelik kiriş ve klima borularının da bulunduğu ağır makine veya metallerin otomobil üretim hatlarında işçilerin yakınına düştüğünü bildirdi. İncelenen kayıtlar ise, fabrikadaki işçilerin amonyak gibi zehirli maddelere maruz kaldıktan sonra hastalandıklarını ortaya çıkardı.

ŞİRKET TEKSAS'A TAŞINDI

Tesla, 2021'in sonlarında genel merkezini resmi olarak Kaliforniya'dan Teksas Austin'e taşıdı. Şirketin sahibi Elon Musk, 10 milyon metrekarelik tesisde 2030 yılına kadar yılda 20 milyon otomobil üretilmesinin hedeflendiğini söyledi. Fabrika tam olarak tamamlandığında tesislerin tamamı için 10 milyar dolar harcanmış olacak.

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AĞIR İŞLERİ ROBOTLAR YAPACAK



2030 yılına kadar Tesla'nın farbrikalarında ağır işlerin çoğunu insansı robotların yapacağı açıklanmıştı. Şirket, Tesla Bot adı verilen bu robotların prototiplerini de fabrikalarında denemeye başladı.