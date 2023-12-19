×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Tesla'dan maaşlara zam! En düşük saatlik ücret 22 dolar olacak

Güncelleme Tarihi:

#Tesla#Maaş#Zam
Tesladan maaşlara zam En düşük saatlik ücret 22 dolar olacak
Oluşturulma Tarihi: Aralık 19, 2023 07:31

ABD'li elektrik araç üreticisi Tesla, Nevada'daki batarya fabrikasında çalışanların saatlik ücretlerini artırma kararı aldı.

Haberin Devamı

Tesla personelinin maaşlarını artırmaya yönelik hamlede bulundu. Nevada'daki batarya fabrikasında çalışan işçilerin Ocak ayından itibaren bazı saatlik çalışanların ücretlerinde yüzde 10 oranında artış yapılacağı açıklandı.

Tesla en düşük saatlik çalışma ücretini 20 dolardan 22 dolara (saat başına yaklaşık 638 lira), en yükseği ise 30.65 dolarda 34.50 dolara (saat başına yaklaşık 1000 lira) çıkaracak.

Gözden KaçmasınKredi çekilerek para biriktirilir mi Uzman isim açıkladı… İşte önemli tavsiye ve BDDK’nın kuralı…Kredi çekilerek para biriktirilir mi? Uzman isim açıkladı… İşte önemli tavsiye ve BDDK’nın kuralı…Haberi Görüntüle

DİĞER SAATLİK ÜCRETLER DE GÜNCELLENİYOR

Tesla 26.20 ile 30.65 dolar arasında saatlik ücret alan işçilerin ücretlerini de saat başına 34.50 dolara çıkarıyor.

GÜNDE 8 SAATTEN HAFTADA EN AZ 40 SAAT ÇALIŞILIYOR

ABD'de bir işçi günde 8 saat, haftada ise 40 saat civarında çalışmış oluyor. Tesla'da 40 saat çalışan fabrika işçisi en düşük aylık 880 dolar (yaklaşık 25 bin 500 lira) en yüksek de 1380 dolar (yaklaşık 40 bin lira) kazanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Tesla#Maaş#Zam

BAKMADAN GEÇME!