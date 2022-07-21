Tesla elindeki Bitcoinlerin yüzde 75’ini sattı! Elon Musk açıklama yaptı

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Kripto para dünyası Tesla’nın Bitcoin hamlesiyle büyük şok yaşadı. Milyarder iş insanı Elon Musk’ın şirketi olan Tesla, elindeki Bitcoin varlıklarını sattığı ortaya çıktı.

Tesla ikinci çeyrek verilerini paylaştı ve 936 milyon dolarlık dijital varlık satışının gerçekleştirildiğini kayda aldı. Aralık ayında Tesla, ABD’nin sermaye piyasası otoritesi olan SEC’e 1.99 milyar dolarlık Bitcoin’i olduğunu bildirmişti.

ELDEKİ DİJİTAL VARLIK 218 MİLYON DOLARA

Tesla’nın elinde bulunan dijital varlıkları satmasından sonra son bilançoda 218 milyon dolarlık dijital varlığı olduğunu belirtti. Böylece Tesla elindeki Bitcoinlerin yüzde 75’ini satmış oldu.

BITCOIN ALIMLARINI DURDURMUŞTU

Musk, geçtiğimiz Mayıs ayında Bitcoin alımlarını durdurduklarını ifade etmiş ve Bitcoin’deki düşüşe katkı sağlamıştı.

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PEKİ NEDEN SATILDI?

Tesla’nın Bitcoin varlıklarını satmasının ardındaki gerçekleri Musk açıkladı. Bilançonun duyurulmasının ardından Musk satışa ilişkin olarak “Bitcoinlerimizin bir kısmını, Çin’deki karantinaların yarattığı belirsizlikten dolayı sattık. Bu ortamda nakit pozisyonumuzu maksimize etmek bizim için önemliydi” diyerek açıkladı.

YİNE BITCOIN ALACAK MI?

Milyarder isim Musk, Bitcoin serüveninin henüz sona ermediğini, ilerleyen dönemlerde Bitcoin varlıklarını artırabileceklerini kaydetti. Musk “İlerleyen süreçte, Bitcoin varlıklarımızı artırmaya kesinlikle açığız. Dolayısıyla bu satış Bitcoin ile ilgili son kararımız gibi algılanmamalıdır. Bu durum, sadece Çin’deki Kovid kapanmalarından ötürü şirketle ilgili oluşan likidite endişelerimizle ilgilidir” dedi.

DOGECOIN SATIŞI OLDU MU?

Dogecoin’in en büyük destekçilerinden olan Musk, Dogecoin’lerin hiçbirini satmadıklarını söyledi.

ORTALAMA MALİYET 31 BİN 700 DOLAR

Tesla geçtiğimiz Şubat ayında aldığı Bitcoinleri ortalama olarak 31 bin 700 dolardan cüzdanına koymuştu. Son düşüş dalgasında satış yapan Tesla 29 bin dolar seviyesinden Bitcoinleri elinden çıkardığı tahmin ediliyor.

SATIŞLA BİRLİKTE KRİPTO PARALAR DEĞER KAYBETTİ

Satış açıklamasının yapılmasının ardından 24 bin dolara doğru yükselen Bitcoin değer kaybetti ve 22 bin dolar seviyelerine geriledi. Altcoinlerde de gerilemeler görüldü.

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BAŞI TWITTER’LA DERTTE

Twitter’ı satın almak isteyen Elon Musk ani bir hamle ile satın almadan vazgeçmişti. 44 milyar dolarlık satın alma planı boşa çıkarken Twitter hissesinde ve hissedarlarını etkileyen sonuçlar ortaya çıkmıştı. Ani fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle birçok yatırımcı mağdur olmuştu. Twitter yönetimi ise Musk’ı dava etti.