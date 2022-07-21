Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
HABERLEREkonomi Haberleri

Tesla elindeki Bitcoinlerin yüzde 75’ini sattı! Elon Musk açıklama yaptı

#Elon Musk#Tesla#Bitcoin
Tesla elindeki Bitcoinlerin yüzde 75’ini sattı Elon Musk açıklama yaptı
Burak TAŞÇI

Milyarder iş insanı Elon Musk’ın şirketi olan Tesla kripto para birimlerine yatırım yapmıştı. Yaklaşık 2 milyar dolarlık Bitcoin varlığı bulunan Tesla bunların yüzde 75’ini sattığını duyurdu. Elon Musk ise “Bitcoin’lerimizin bir kısmını, Çin’deki karantinaların yarattığı belirsizlikten dolayı sattık. Bu ortamda nakit pozisyonumuzu maksimize etmek bizim için önemliydi” dedi.

Haberin Devamı

Kripto para dünyası Tesla’nın Bitcoin hamlesiyle büyük şok yaşadı. Milyarder iş insanı Elon Musk’ın şirketi olan Tesla, elindeki Bitcoin varlıklarını sattığı ortaya çıktı.

Tesla ikinci çeyrek verilerini paylaştı ve 936 milyon dolarlık dijital varlık satışının gerçekleştirildiğini kayda aldı. Aralık ayında Tesla, ABD’nin sermaye piyasası otoritesi olan SEC’e 1.99 milyar dolarlık Bitcoin’i olduğunu bildirmişti.

ELDEKİ DİJİTAL VARLIK 218 MİLYON DOLARA

Tesla’nın elinde bulunan dijital varlıkları satmasından sonra son bilançoda 218 milyon dolarlık dijital varlığı olduğunu belirtti. Böylece Tesla elindeki Bitcoinlerin yüzde 75’ini satmış oldu.

Gözden Kaçmasın

Erdoğan nerede, ‘Beni bunlarla mı sıkıştırmak istiyorsunuz’ dediErdoğan nerede, ‘Beni bunlarla mı sıkıştırmak istiyorsunuz?’ dediHaberi Görüntüle

BITCOIN ALIMLARINI DURDURMUŞTU

Musk, geçtiğimiz Mayıs ayında Bitcoin alımlarını durdurduklarını ifade etmiş ve Bitcoin’deki düşüşe katkı sağlamıştı.

Haberin Devamı

PEKİ NEDEN SATILDI?

Tesla’nın Bitcoin varlıklarını satmasının ardındaki gerçekleri Musk açıkladı. Bilançonun duyurulmasının ardından Musk satışa ilişkin olarak “Bitcoinlerimizin bir kısmını, Çin’deki karantinaların yarattığı belirsizlikten dolayı sattık. Bu ortamda nakit pozisyonumuzu maksimize etmek bizim için önemliydi” diyerek açıkladı.

Gözden Kaçmasın

230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...Haberi görüntüle

YİNE BITCOIN ALACAK MI?

Milyarder isim Musk, Bitcoin serüveninin henüz sona ermediğini, ilerleyen dönemlerde Bitcoin varlıklarını artırabileceklerini kaydetti. Musk “İlerleyen süreçte, Bitcoin varlıklarımızı artırmaya kesinlikle açığız. Dolayısıyla bu satış Bitcoin ile ilgili son kararımız gibi algılanmamalıdır.  Bu durum, sadece Çin’deki Kovid kapanmalarından ötürü şirketle ilgili oluşan likidite endişelerimizle ilgilidir” dedi.

DOGECOIN SATIŞI OLDU MU?

Dogecoin’in en büyük destekçilerinden olan Musk, Dogecoin’lerin hiçbirini satmadıklarını söyledi.

Gözden Kaçmasın

Sadece hatırlatma dozu yeterli miSadece 'hatırlatma dozu' yeterli miHaberi Görüntüle

ORTALAMA MALİYET 31 BİN 700 DOLAR

Tesla geçtiğimiz Şubat ayında aldığı Bitcoinleri ortalama olarak 31 bin 700 dolardan cüzdanına koymuştu. Son düşüş dalgasında satış yapan Tesla 29 bin dolar seviyesinden Bitcoinleri elinden çıkardığı tahmin ediliyor.

SATIŞLA BİRLİKTE KRİPTO PARALAR DEĞER KAYBETTİ

Satış açıklamasının yapılmasının ardından 24 bin dolara doğru yükselen Bitcoin değer kaybetti ve 22 bin dolar seviyelerine geriledi. Altcoinlerde de gerilemeler görüldü.

Haberin Devamı

BAŞI TWITTER’LA DERTTE

Twitter’ı satın almak isteyen Elon Musk ani bir hamle ile satın almadan vazgeçmişti. 44 milyar dolarlık satın alma planı boşa çıkarken Twitter hissesinde ve hissedarlarını etkileyen sonuçlar ortaya çıkmıştı. Ani fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle birçok yatırımcı mağdur olmuştu. Twitter yönetimi ise Musk’ı dava etti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Elon Musk#Tesla#Bitcoin

BAKMADAN GEÇME!

Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var Türkiyeyi neler bekliyor

Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var! Türkiye'yi neler bekliyor?

#Sıcak
230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut

BAKMADAN GEÇME!

Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var Türkiyeyi neler bekliyor

Avrupa sıcak hava dalgasıyla boğuşuyor.. Yüzlerce ölü var! Türkiye'yi neler bekliyor?

#Sıcak
230 milyar doları kim yönetiyor Elon Muskın yakın çevresinde servet savaşları...

230 milyar doları kim yönetiyor? Elon Musk'ın yakın çevresinde servet savaşları...

#Elon Musk
Konutta çifte rekor

Konutta çifte rekor

#Konut