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Tesla 2.2 milyon aracını geri çağırıyor

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#Tesla#Park#Fren
Tesla 2.2 milyon aracını geri çağırıyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2024 17:13

Tesla, bazı modellerindeki park ve fren ışıklarındali sorunlar nedeniyle ABD'de 2.2 milyon aracını geri çağıracak.

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ABD'li elektrikli otomobil devi Tesla, gösterge panelindeki bazı uyarı ışıklarının çok küçük olması nedeniyle ABD'de sattığı araçların neredeyse tamamını geri çağırıyor. 

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi tarafından yayınlanan raporda, uyarı ışığının düzeltilmesinin Tesla tarafından servislerde bir yazılım güncellemesiyle yapılacağı belirtiliyor. Geri çağırmalar 2012 - 2023 arası üretilen Model S, 2016 - 2023 arası Model X, 2017 - 2023' arası Model 3, 2019 - 2024 arası Model Y ve 2024 Cybertruck araçlarını kapsıyor. 

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Kurum, Tesla araçlarındaki fren ve park uyarı ışıklarının federal güvenlik standartlarıdan daha küçük yazı tipi boyutuna sahip olduğunu söylüyor. Bu durumun kritik güvenlik bilgilerinin okunmasını zorlaştırarak kaza riskini artırabileceği belirtildi. Bu açıklama sonrası Tesla hisseleri yüzde 1,3 düşüş yaşadı

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ÇİN'DE DE 1.6 MİLYON ARAÇ GERİ ÇAĞRILIYOR 

Ayrıca Tesla, Çin'e ihraç edilen 1,6 milyondan fazla Model S, X, 3 ve Y elektrikli aracı, direksiyon ve kapı mandalı kontrollerindeki sorunlar nedeniyle geri çağırıyor. Çin'in Piyasa Düzenleme İdaresi, Ocak ayı başlarında geri çağırmayı duyurdu. Pekin ve Şanghay'daki Tesla Motors servislerinin sorunları çözmek için güncellemeler yapacağı belirtildi.

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#Tesla#Park#Fren

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